Η ελληνική αγορά λιανεμπορίου βρίσκεται σε μία από τις πιο δυναμικές φάσεις των τελευταίων ετών, με διεθνείς αλυσίδες να αναζητούν θέση στα κορυφαία εμπορικά σημεία της χώρας, μεγάλες επενδύσεις να αλλάζουν χέρια και νέα έργα να προετοιμάζουν την επόμενη ημέρα του retail. Πίσω από τις βιτρίνες της Ερμού, της Βουκουρεστίου, της Γλυφάδας και των μεγάλων εμπορικών κέντρων εξελίσσεται μία έντονη μάχη για τους διαθέσιμους χώρους, καθώς η ζήτηση παραμένει ισχυρή και η προσφορά περιορισμένη.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Cushman & Wakefield Proprius, η Αθήνα εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου για τα διεθνή brands που επιθυμούν να αποκτήσουν παρουσία στην ελληνική αγορά. Το τελευταίο διάστημα η λίστα των νέων αφίξεων και επεκτάσεων έχει μεγαλώσει σημαντικά, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα παραμένει ελκυστικός προορισμός για τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής.

Στην οδό Ερμού, αλλά και στις γύρω εμπορικές πιάτσες, έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους ή σχεδιάζουν νέες κινήσεις εταιρείες όπως οι COS, ARKET, Grand Optical, Pandora, Under Armour, Kamalion και Parfois. Στην ευρύτερη περιοχή του Κολωνακίου και της Βουκουρεστίου, το ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από premium και luxury brands όπως οι Jimmy Choo, Michael Kors, Chloe, Boggi Milano και Golden Goose, τα οποία συνεχίζουν να επενδύουν στην ελληνική αγορά.

Η κινητικότητα δεν περιορίζεται στην Αθήνα. Ο όμιλος H&M επεκτείνει το αποτύπωμά του μέσω των COS, ενώ η ARKET ετοιμάζει την είσοδό της στην πρωτεύουσα. Παράλληλα, η New Yorker προχωρά με νέο κατάστημα στη Σταδίου, ενώ η Mohito ενισχύει την παρουσία της στη Θεσσαλονίκη. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι οι κινήσεις αυτές επιβεβαιώνουν πως οι διεθνείς όμιλοι εξακολουθούν να βλέπουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Το ενδιαφέρον αποτυπώνεται και στις πρόσφατες μισθώσεις. Η Lululemon απέκτησε παρουσία στο Golden Hall, η Miniso άνοιξε κατάστημα στο The Mall Athens, ενώ η Alustre επέλεξε την οδό Ερμού για τη νέα της τοποθέτηση. Την ίδια ώρα, εταιρείες όπως οι Pandora, Πλαίσιο και Foot Locker συνεχίζουν να αναζητούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης του δικτύου τους.

Η αυξημένη ζήτηση συναντά όμως ένα βασικό εμπόδιο: την περιορισμένη διαθεσιμότητα ποιοτικών εμπορικών χώρων. Η Ερμού εξακολουθεί να αποτελεί τον ακριβότερο εμπορικό δρόμο της χώρας, με τα ενοίκια να φτάνουν έως και τα 315 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το μήνα για καταστήματα πρώτης προβολής. Στη Βουκουρεστίου τα μισθώματα αγγίζουν τα 310 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ υψηλά επίπεδα καταγράφονται και στη Γλυφάδα, το Κολωνάκι, την Κηφισιά και τον Πειραιά.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στους εμπορικούς δρόμους. Τα οργανωμένα εμπορικά κέντρα παραμένουν βασικός πόλος έλξης για λιανεμπόρους και επενδυτές. Μέχρι το τέλος του 2025, το συνολικό απόθεμα εμπορικών κέντρων στην Ελλάδα είχε διαμορφωθεί σε 554.250 τετραγωνικά μέτρα εκμισθώσιμης επιφάνειας, με περίπου το 60% να βρίσκεται στην Αττική.

Το The Mall Athens, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, εμφανίζει υψηλή πληρότητα και προσελκύει νέα καταστήματα, ενώ αντίστοιχα το Golden Hall ενισχύει το εμπορικό του μείγμα με νέες αφίξεις. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν το Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο και το River West στη λεωφόρο Κηφισού, όπου οι διαθέσιμοι χώροι είναι περιορισμένοι.

Σημαντικό ρόλο στην επόμενη ημέρα του λιανεμπορίου αναμένεται να διαδραματίσει η μεγάλη επένδυση του Ελληνικού. Το The Ellinikon Mall, που αναπτύσσεται από τη Lamda Development, αποτελεί το μοναδικό νέο μεγάλο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή στην Ελλάδα, με στόχο να ολοκληρωθεί το 2029. Παράλληλα, η Riviera Galleria έχει ήδη προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον για προμισθώσεις, πριν ακόμη ολοκληρωθεί το έργο.

Την ίδια ώρα, η αγορά εμπορικών ακινήτων συνεχίζει να προσελκύει ισχυρά επενδυτικά κεφάλαια. Σύμφωνα με στοιχεία της Cushman & Wakefield Proprius, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ολοκληρώθηκαν συναλλαγές συνολικής αξίας 534 εκατ. ευρώ στον τομέα των καταστημάτων. Καθοριστική ήταν η συμφωνία της Prodea Investments με την Εθνική Τράπεζα, ύψους 510,7 εκατ. ευρώ, η οποία αφορούσε χαρτοφυλάκιο 100 καταστημάτων που χρησιμοποιούνται από το τραπεζικό δίκτυο.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά λιανικής παραμένει ανθεκτική παρά τις πιέσεις στην κατανάλωση και το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Ο τουρισμός, η είσοδος νέων brands, η περιορισμένη ανάπτυξη νέων εμπορικών χώρων και τα μεγάλα projects που βρίσκονται σε εξέλιξη διατηρούν τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την αγορά είναι κατά πόσο η νέα γενιά εμπορικών αναπτύξεων, με αιχμή το Ελληνικό, θα μπορέσει να καλύψει μέρος της ζήτησης που σήμερα συσσωρεύεται στις παραδοσιακές εμπορικές πιάτσες της Αθήνας. Μέχρι τότε, οι κορυφαίες τοποθεσίες της πρωτεύουσας θα συνεχίσουν να αποτελούν πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ διεθνών αλυσίδων, εγχώριων επιχειρήσεων και επενδυτών που αναζητούν θέση σε μία αγορά με περιορισμένες ευκαιρίες αλλά υψηλές αποδόσεις.