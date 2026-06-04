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Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.363,45 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,45%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 20,32 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+1,33%), της ΔΕΗ (+1,04%), της Optima Bank (+0,97%) και της Eurobank (+0,77%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-1,38%) και της Άκτωρ (-0,79%).

Ανοδικά κινούνται 48 μετοχές, 26 πτωτικά και 21 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Centric (+3,77%) και Λάμψα (+3,14%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (-4,46%) και Mevaco (-3,00%).

Εικόνα σταθεροποίησης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Εικόνα σταθεροποίησης εμφάνισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να διατηρεί νευρικούς τους επενδυτές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,1% στις 622,17 μονάδες στις 10:19 ώρα Ελλάδας.

Οι τιμές του αργού υποχώρησαν νωρίτερα καθώς το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση πυρός.