Ο αριθμός των εκατομμυριούχων στον κόσμο και η περιουσία τους συνέχισαν να αυξάνονται το 2025 και έφτασαν σε νέα ρεκόρ, χάρη στις καλές χρηματιστηριακές επιδόσεις και σε μια υποχώρηση του πληθωρισμού, σύμφωνα με μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την εταιρεία Capgemini.

Οι πλούσιοι ορίζονται από την εν λόγω εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής, συμβουλευτικής επιχειρήσεων και ψηφιακού μετασχηματισμού ως αυτοί που έχουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια που μπορούν να επενδυθούν, κυρίως πέραν της κύριας κατοικίας.

Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 7,9% στα 25,3 εκατομμύρια πέρυσι, δηλαδή σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότεροι απ’ ό,τι το 2024, υπολόγισε η Capgemini στη διεθνή μελέτη της με τίτλο «World Wealth Report» (Έκθεση Παγκόσμιου Πλούτου).

Η συνολική περιουσία τους αυξήθηκε κατά 8,7% στα 98,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό ρεκόρ και η ισχυρότερη ετήσια αύξηση που έχει παρατηρηθεί από το 2018.

«Οι αγορές μετοχών, ενισχυμένες από τις αυξήσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, αποτέλεσαν τον κύριο κινητήρα της δημιουργίας πλούτου για τους πλουσίους σε πέντε από τις έξι μεγάλες (γεωγραφικές) περιφέρειες» που εξετάστηκαν, αναφέρει η Capgemini.

Επίσης «ο πλούτος των πλουσίων παραμένει πολύ συγκεντρωμένος: 1% από αυτούς κατέχουν το 34,8% αυτού του πλούτου».

Το 2025, παρά τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς, οι δείκτες της Γουόλ Στριτ ενισχύθηκαν από τις μειώσεις των επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας και τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυξήθηκαν από 13% έως και 20%.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές στράφηκαν στην αμυντική βιομηχανία και στο μαζικό σχέδιο δημόσιων επενδύσεων που υποσχέθηκε η Γερμανία. Η Φρανκφούρτη κέρδισε 23,01%, το Παρίσι 10,41%, το Μιλάνο 31,46% και το Λονδίνο 21,51%.

Η μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των εκατομμυριούχων (9,4%) παρατηρείται στην περιφέρεια της Ασίας-Ειρηνικού, χάρη στους ημιαγωγούς, με πρώτες την Ιαπωνία και την Κίνα.

Στη Βόρεια Αμερική, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 9,1% χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κατέγραψαν τους περισσότερους νέους εκατομμυριούχους σε απόλυτες τιμές (+736.000, δηλαδή 9,2% περισσότεροι, στα 8,7 εκατομμύρια).

Έπειτα από μια μείωση το 2024, η Ευρώπη είδε τον αριθμό των εκατομμυριούχων να αυξάνεται κατά 6,5%. Το Λουξεμβούργο (+13,5%) και η Γερμανία (+11,1%) είναι επικεφαλής, μακράν πάνω από τη Γαλλία (+2,7%).

Η Αφρική (+4,1%) και η Λατινική Αμερική (+0,3%) βρίσκονται επίσης σε άνοδο, ενώ η Μέση Ανατολή είναι η μοναδική περιφέρεια που καταγράφει πτώση (-1,4%), κυρίως εξαιτίας των χαμηλότερων πετρελαϊκών τιμών.

Όσο για τον πληθυσμό των υπερπλουσίων, εκείνων που διαθέτουν τουλάχιστον 30 εκατομμύρια δολάρια, αυτός αυξήθηκε κατά 9,4% και έφτασε περίπου τα 250.000 άτομα. Η περιουσία τους αυξήθηκε κατά 9,7%.

Στο πλαίσιο της μελέτης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ρωτήθηκαν τον Ιανουάριο 6.510 πλούσιοι στην Αμερική, την Ευρώπη, την περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού και τη Μέση Ανατολή.