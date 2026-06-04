Με επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 95% του κόστους των εργασιών, η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για την ανακαίνιση χιλιάδων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, επιχειρώντας ταυτόχρονα να ενισχύσει το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών και να περιορίσει τις πιέσεις που καταγράφονται στην αγορά.

Η ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής της νέας δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας», η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 και στοχεύει τόσο στην επαναφορά κλειστών ακινήτων στην αγορά όσο και στη βελτίωση κατοικιών που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία.

Η επιχορήγηση καλύπτει δαπάνες ανακαίνισης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, καθώς και την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που συνδέονται με τις παρεμβάσεις αυτές. Το βασικό ποσοστό ενίσχυσης φτάνει στο 80% για τα χαμηλότερα εισοδήματα και στο 70% για τα μεσαία εισοδήματα.

Παράλληλα προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 5% για κατοίκους ορεινών και νησιωτικών περιοχών, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία. Έτσι, το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει έως το 95% για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία και έως το 85% για τη δεύτερη.

Παρεμβάσεις

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί παρεμβάσεις έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τις 36.000 ευρώ για κατοικία επιφάνειας 120 τετραγωνικών μέτρων. Επιπλέον, καλύπτονται στο 100% δαπάνες έως 2.500 ευρώ για αμοιβές μηχανικών, έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, άδειες και ελέγχους ολοκλήρωσης.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια για το φορολογικό έτος 2025.

Για άγαμους:

Έως 18.000 ευρώ για επιδότηση 80%.

Έως 25.000 ευρώ για επιδότηση 70%.

Για έγγαμους χωρίς παιδιά:

Έως 25.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα στην πρώτη κατηγορία.

Έως 35.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία.

Για οικογένεια με ένα παιδί:

Έως 30.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Έως 40.000 ευρώ στη δεύτερη.

Για οικογένεια με δύο παιδιά:

Έως 35.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Έως 45.000 ευρώ στη δεύτερη.

Για κάθε επιπλέον παιδί προβλέπεται προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ, ενώ ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί τα όρια διαμορφώνονται στις 28.000 ευρώ και 39.000 ευρώ αντίστοιχα.

Μάλιστα, για νοικοκυριά που εμφανίζουν προσωρινή αύξηση εισοδήματος το 2025, δίνεται η δυνατότητα να ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος των εισοδημάτων της περιόδου 2023-2025, υπό προϋποθέσεις.

Ποιες κατοικίες εντάσσονται

Η επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 ή ισοδύναμο νομιμοποιητικό έγγραφο, να μην έχει χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα και να διαθέτει κύριους χώρους έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο μπορεί να φτάσει τα 150 τ.μ. υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, το ακίνητο θα πρέπει να κατατάσσεται ενεργειακά έως την κατηγορία Γ ή χαμηλότερα.

Για τις κλειστές κατοικίες απαιτείται να αποδεικνύεται ότι παρέμειναν εκτός χρήσης κατά τα έτη 2024 και 2025, είτε μέσω διακοπής ηλεκτροδότησης είτε μέσω εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος. Για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη, προϋπόθεση είναι να αποτελούν κύρια κατοικία του αιτούντος.

Οι δεσμεύσεις της πενταετίας

Το πρόγραμμα συνοδεύεται με δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ειδικότερα για 5 χρόνια:

Οι ανοικτές κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση

Οι κλειστές κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Απαγορεύεται:

η βραχυχρόνια μίσθωση

η επαγγελματική χρήση

η υπεκμίσθωση.

Μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.