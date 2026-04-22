Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν με διακυμάνσεις στις πρώτες ώρες των συναλλαγών στην Ασία την Τετάρτη, καθώς παραμένει ασαφές το τοπίο γύρω από τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι παρατείνει την εκεχειρία με την Τεχεράνη έως ότου υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί μέχρι το Ιράν να καταθέσει μια «ενιαία πρόταση».

Στις αγορές, το Brent crude oil υποχώρησε κατά 0,2% στα 98,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate σημείωσε πτώση 0,3% στα 89,41 δολάρια, μετά από αρχική άνοδο.

Η ενεργειακή αγορά παραμένει σε έντονη αστάθεια από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά απειλώντας πλοία στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο στις συνομιλίες, επρόκειτο να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, ωστόσο ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το ταξίδι δεν θα πραγματοποιηθεί. Την ίδια ώρα, το Ιράν δεν έχει αποφασίσει αν θα στείλει αντιπροσωπεία για συνομιλίες.

Το κόστος του πετρελαίου έχει εκτοξευθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, καθώς το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενεργειακής ροής, παραμένει ουσιαστικά κλειστό. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, οι ΗΠΑ είχαν επίσης ανακοινώσει ότι θα αναχαιτίζουν πλοία με προορισμό ή αφετηρία ιρανικά λιμάνια.