Άνοιξε η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν αίτηση για την επιδότηση καυσίμων μέσω του vouchers.gov.gr αν και τα πρώτα λεπτά

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης των πολιτών για το αυξημένο κόστος μετακίνησης και υλοποιείται σε συνεργασία των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πώς γίνεται η αίτηση για το Fuel Pass

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Στη συνέχεια, απαιτείται επιβεβαίωση των στοιχείων μέσω κωδικού που αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση, οι πολίτες:

επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους

δηλώνουν ή επιλέγουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

επιλέγουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης

Η επιδότηση μπορεί να καταβληθεί:

είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (Fuel Pass)

είτε με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN)

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Πότε πληρώνεται το Fuel Pass πριν το Πάσχα

Όσοι υποβάλουν αίτηση σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, θα δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους εντός 48 ωρών, δηλαδή έως και τη Μεγάλη Τετάρτη.

Αντίθετα, αιτήσεις που θα κατατεθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, από την Τρίτη του Πάσχα και έπειτα, λόγω των τραπεζικών αργιών.

Τα ποσά της επιδότησης

Η ενίσχυση μέσω του Fuel Pass διαμορφώνεται ως εξής:

Για αυτοκίνητα:

60 ευρώ για νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Το μέτρο αφορά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, ενώ τυχόν αδιάθετο ποσό παραμένει διαθέσιμο στην ψηφιακή κάρτα έως το τέλος Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη πλατφόρμα και να ενημερωθούν αναλυτικά για τα βήματα της αίτησης.