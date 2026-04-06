Οικονομική ενίσχυση κατά 40 ευρώ το μήνα -και αναδρομικά από 1ης Απριλίου- θα φέρει στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ, η επόμενη εκκαθάριση μισθοδοσίας που θα διενεργηθεί με βάση τον νέο κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα.

Την εντολή προς τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας για την ενεργοποίηση των αυξήσεων, δίνει η Εγκύκλιος για την «Αναπροσαρμογή των βασικών μισθών προσωπικού δημοσίου τομέα έτους 2026» την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Σύμφωνα με αυτήν, από την 1η Απριλίου 2026, ο βασικός εισαγωγικός μισθός νεοδιόριστου υπαλλήλου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο δημόσιο διαμορφώνεται στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ που ήταν έως τις 31 Μαρτίου. Πρόκειται για αύξηση 4,5% σε σχέση με πέρυσι — σημαντικά υψηλότερη από τον πληθωρισμό του 2025 που διαμορφώθηκε στο 2,9%.

Ποιους αφορά

Η αύξηση καλύπτει όλο το φάσμα του δημοσίου τομέα.

Συγκεκριμένα αφορά:

Διοικητικούς υπαλλήλους κεντρικής διοίκησης, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ

Εργαζόμενους ΔΕΚΟ και φορέων Γενικής Κυβέρνησης (με εξαίρεση Γενικούς Διευθυντές ορισμένων φορέων, ΕΛ.ΤΑ. και ΔΕΘ HELEXPO)

Δικαστικούς Λειτουργούς και προσωπικό ΝΣΚ

Στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων και μαθητές Παραγωγικών Σχολών

Υγειονομικό προσωπικό (ιατρούς ΕΣΥ, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό)

Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ερευνητές

Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (δασκάλους, νηπιαγωγούς, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) αλλά και τους Εκπαιδευτικούς στον Ιδιωτικό Τομέα, καθώς οι συγκεκριμένοι ιδιωτικοί υπάλληλοι των οποίων οι αμοιβές ακολουθούν αυτές των δημοσίων , ούτε λαμβάνουν «δώρα» όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, αλλά 12 αντί για 14 μισθούς.

Μόνιμους, δόκιμους και ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ υπάλληλους όλων των ανωτέρω κατηγοριών

Οδηγίες Πετραλιά: Πώς εφαρμόζεται η αύξηση

Με βάση την εγκύκλιο (αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ 54692 ΕΞ 2026 – ΑΔΑ: ΨΕ7ΨΗ-ΚΧΧ, 3/4/2026):

χορηγείται οριζόντια αύξηση 40 ευρώ: οι βασικοί μισθοί όλων των μισθολογικών κλιμακίων, όπως ίσχυαν έως 31.3.2026, προσαυξάνονται κατά 40 ευρώ από 1.4.2026. Η προσαύξηση είναι σταθερή — δεν συνυπολογίζεται κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε προβλεπόμενου πολλαπλασιασμού για τη διαμόρφωση βασικού μισθού, στοιχείο σημαντικό για ειδικά μισθολόγια με συντελεστές, όπως π.χ. σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας. η προσαύξηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά, με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων για Σώματα Ασφαλείας (ν. 5246/2025) και Ένοπλες Δυνάμεις (ν. 5265/2026).

Αυξήσεις με παραδείγματα

Το δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων εκτιμάται σε 358 εκατ. ευρώ για το 2026. Ωστόσο συνολικά αυξήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ για εφέτος.

Για παράδειγμα:

Α. Ένστολοι

έστω στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, με βαθμό Αστυνόμου Β΄, κατηγορίας Α΄, με 15 έτη συνολικής υπηρεσίας. Κατά την 31.03.2026 λάμβανε βασικό μισθό 1.860 ευρώ [1.824 (Μ.Κ. 8) × 1,02 = 1.860,48]. Από 01.04.2026 λαμβάνει βασικό μισθό 1.900 ευρώ. Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και αντίστοιχοι που φοιτούν στο πρώτο έτος στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και τις αντίστοιχες λάμβαναν κατά την 31.03.2026 βασικό μισθό 713 ευρώ [54% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Α΄ (1.320 Χ 54%)]. Από 01.04.2026 λαμβάνουν βασικό μισθό 734 ευρώ [(1320+40) Χ 54%]. Δόκιμοι Αστυφύλακες και αντίστοιχοι των Σωμάτων Ασφαλείας που φοιτούν στο δεύτερο έτος στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας και τις αντίστοιχες λάμβαναν κατά την 31.03.2026 βασικό μισθό 401 ευρώ [το 35% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Β΄ (1.145 Χ 35%)]. Από 01.04.2026 λαμβάνουν βασικό μισθό 415 ευρώ [(1145+40) Χ 35%]. έστω Συνταγματάρχης με 30 έτη υπηρεσίας. Κατά την 31.03.2026 λάμβανε βασικό μισθό 2.808 ευρώ [2.600 Χ 1,08 = 2.808]. Από 01.04.2026 λαμβάνει βασικό μισθό 2.848 ευρώ. Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δ.Ε.Α.) λάμβαναν κατά την 31.03.2026, βασικό μισθό 924 ευρώ [70% του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της Κατηγορίας Α΄ (1.320 Χ 70%)]. Από 01.04.2026 λαμβάνουν βασικό μισθό 952 ευρώ [(1320+40) Χ 70%]. Μαθητές Ανωτάτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (Α.Σ.Μ.Υ.) λάμβαναν κατά την 31.03.2026 βασικό μισθό 275 ευρώ [24% του βασικού μισθού του εισαγωγικού Μ.Κ. της Κατηγορίας Β΄(1.145 Χ 24%)]. Από 01.04.2026 λαμβάνουν βασικό μισθό 284 ευρώ [(1.145 + 40) Χ 24%].

Β. Πολιτικοί υπάλληλοι

Από τον συνδυασμό αυξήσεων και μειώσεων φόρων που ισχύουν ήδη από 1.1.2026, οι νέοι μισθοί αναμένονται να μεταβληθούν ως εξής, σύμφωνα με στοιχεία και παραδείγματα από το Υπουργείο Οικονομικών:

Παράδειγμα 1ο:

Υπάλληλος ΠΕ (π.χ. καθηγητής, μηχανικός, οικονομολόγος), χωρίς θέση ευθύνης, 2 τέκνα, 20 χρόνια υπηρεσίας:

Δεκέμβριο 2023 ελάμβανε 1.752 ευρώ μεικτά ή 1.232 ευρώ καθαρά

Δεκέμβριο 2025 ελάμβανε 1.902 ευρώ μεικτά ή 1.346 ευρώ καθαρά

από Ιανουάριο 2026 (με μείωση φόρου) λαμβάνει 1.385 ευρώ καθαρά

από Απρίλιο 2026 λαβάνει πλέον 1.942 ευρώ μεικτά ή 1.410 ευρώ καθαρά

η αύξηση 40 ευρώ αποφέρει 25 ευρώ καθαρά ανά μήνα μήνα

συνδυαστικά με τη φορολογική ελάφρυνση από 1/1/2026, το μηνιαίο όφελος φτάνει στα 64 ευρώ και σε ετήσια βάση στα 771 ευρώ (ενώ έναντι του 2023 στα 178 ευρώ/μήνα καθαρά ή 2.135 ευρώ/έτος).

Παράδειγμα 2ο:

Υπάλληλος ΤΕ, χωρίς θέση ευθύνης, 3 τέκνα, 20 χρόνια υπηρεσίας:

Δεκέμβριο 2023 λάμβανε 1.707 ευρώ μεικτά ή 1.224 ευρώ καθαρά

Δεκέμβριο 2025 λάμβανε 1.857 ευρώ μεικτά ή 1.338 ευρώ καθαρά

από Ιανουάριο 2026 (με μείωση φόρου) λαμβάνει 1.417 ευρώ καθαρά

από Απρίλιο 2026 λαμβάνει 1.897 ευρώ μεικτά ή 1.445 ευρώ καθαρά

η αύξηση 40 ευρώ αποφέρει 28 ευρώ καθαρά το μήνα.

συνδυαστικά με τη φορολογική ελάφρυνση, το μηνιαίο όφελος φτάνει στα 107 ευρώ ή ετησίως στα 1.286 ευρώ. Έναντι του 2023 η αύξηση ανέρχεται σε 221 ευρώ/μήνα καθαρά, ή 2.647 ευρώ/έτος.

Οι νέοι μισθοί από 1.4.2026 — Αναλυτικοί πίνακες

Πίνακας 1 — Κατηγορία ΠΕ

(Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης — συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών ΠΕ, μηχανικών, οικονομολόγων, νομικών, γιατρών ΝΠΔΔ κ.ά.)

0-2 έτη (ΜΚ 1): 1.232 ευρώ

2-4 έτη (ΜΚ 2): 1.291 ευρώ

4-6 έτη (ΜΚ 3): 1.350 ευρώ

6-8 έτη (ΜΚ 4): 1.409 ευρώ

8-10 έτη (ΜΚ 5): 1.468 ευρώ

10-12 έτη (ΜΚ 6): 1.527 ευρώ

12-14 έτη (ΜΚ 7): 1.586 ευρώ

14-16 έτη (ΜΚ 8): 1.645 ευρώ

16-18 έτη (ΜΚ 9): 1.704 ευρώ

18-20 έτη (ΜΚ 10): 1.763 ευρώ

20-22 έτη (ΜΚ 11): 1.822 ευρώ

22-24 έτη (ΜΚ 12): 1.881 ευρώ

24-26 έτη (ΜΚ 13): 1.940 ευρώ

26-28 έτη (ΜΚ 14): 1.999 ευρώ

28-30 έτη (ΜΚ 15): 2.058 ευρώ

30-32 έτη (ΜΚ 16): 2.117 ευρώ

32-34 έτη (ΜΚ 17): 2.176 ευρώ

34-36 έτη (ΜΚ 18): 2.235 ευρώ

36-38 έτη (ΜΚ 19): 2.294 ευρώ

Υπηρεσιακοί και Γενικοί Γραμματείς: 3.371 ευρώ

Ειδικών Θέσεων 1ου βαθμού: 2.940 ευρώ

Ειδικών Θέσεων 2ου / Ειδικοί Γραμματείς / Προϊστάμενοι Γεν. Διευθύνσεων / Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης / Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: 2.725 ευρώ

Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης: 2.100 ευρώ

Γενικός Διευθυντής: 1.960 ευρώ

Πίνακας 2 — Κατηγορία ΤΕ

(Τεχνολογικής Εκπαίδευσης — τεχνολόγοι, νοσηλευτές ΤΕ, λογιστές κ.ά.)

0-2 έτη (ΜΚ 1): 1.177 ευρώ

2-4 έτη (ΜΚ 2): 1.232 ευρώ

4-6 έτη (ΜΚ 3): 1.287 ευρώ

6-8 έτη (ΜΚ 4): 1.342 ευρώ

8-10 έτη (ΜΚ 5): 1.397 ευρώ

10-12 έτη (ΜΚ 6): 1.452 ευρώ

12-14 έτη (ΜΚ 7): 1.507 ευρώ

14-16 έτη (ΜΚ 8): 1.562 ευρώ

16-18 έτη (ΜΚ 9): 1.617 ευρώ

18-20 έτη (ΜΚ 10): 1.672 ευρώ

20-22 έτη (ΜΚ 11): 1.727 ευρώ

22-24 έτη (ΜΚ 12): 1.782 ευρώ

24-26 έτη (ΜΚ 13): 1.837 ευρώ

26-28 έτη (ΜΚ 14): 1.892 ευρώ

28-30 έτη (ΜΚ 15): 1.947 ευρώ

30-32 έτη (ΜΚ 16): 2.002 ευρώ

32-34 έτη (ΜΚ 17): 2.057 ευρώ

34-36 έτη (ΜΚ 18): 2.112 ευρώ

36-38 έτη (ΜΚ 19): 2.167 ευρώ

Πίνακας 3 — Κατηγορία ΔΕ

(Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης — διοικητικοί, τεχνικοί, οδηγοί, βοηθοί νοσηλευτές κ.ά.)

0-3 έτη (ΜΚ 1): 998 ευρώ

3-6 έτη (ΜΚ 2): 1.058 ευρώ

6-9 έτη (ΜΚ 3): 1.118 ευρώ

9-12 έτη (ΜΚ 4): 1.178 ευρώ

12-15 έτη (ΜΚ 5): 1.238 ευρώ

15-18 έτη (ΜΚ 6): 1.298 ευρώ

18-21 έτη (ΜΚ 7): 1.358 ευρώ

21-24 έτη (ΜΚ 8): 1.418 ευρώ

24-27 έτη (ΜΚ 9): 1.478 ευρώ

27-30 έτη (ΜΚ 10): 1.538 ευρώ

30-33 έτη (ΜΚ 11): 1.598 ευρώ

33-36 έτη (ΜΚ 12): 1.658 ευρώ

36-39 έτη (ΜΚ 13): 1.718 ευρώ

Πίνακας 4 — Κατηγορία ΥΕ

(Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης — νεοδιόριστοι χωρίς απολυτήριο λυκείου, εργάτες, φύλακες, καθαριστές κ.ά.)

0-3 έτη (ΜΚ 1): 920 ευρώ (= νέος κατώτατος μισθός)

3-6 έτη (ΜΚ 2): 963 ευρώ

6-9 έτη (ΜΚ 3): 1.006 ευρώ

9-12 έτη (ΜΚ 4): 1.049 ευρώ

12-15 έτη (ΜΚ 5): 1.092 ευρώ

15-18 έτη (ΜΚ 6): 1.135 ευρώ

18-21 έτη (ΜΚ 7): 1.178 ευρώ

21-24 έτη (ΜΚ 8): 1.221 ευρώ

24-27 έτη (ΜΚ 9): 1.264 ευρώ

27-30 έτη (ΜΚ 10): 1.307 ευρώ

30-33 έτη (ΜΚ 11): 1.350 ευρώ

33-36 έτη (ΜΚ 12): 1.393 ευρώ

36-39 έτη (ΜΚ 13): 1.436 ευρώ

Νέα ανώτατα όρια αποδοχών

Τα ποσά των ανώτατων ορίων αποδοχών και πρόσθετων απολαβών που αναφέρονται στην εγκύκλιο Πετραλιά διαμορφώνονται από 1.4.2026, ως εξής: