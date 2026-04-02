Ιδιαίτερα δυναμικά ξεκίνησε η φετινή περίοδος υποβολής φορολογικών δηλώσεων, με τους φορολογούμενους να κινούνται γρήγορα προκειμένου να κλείσουν έγκαιρα τις εκκρεμότητές τους με την εφορία. Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες από την έναρξη της διαδικασίας, οι δηλώσεις που έχουν κατατεθεί ξεπερνούν τις 588.000, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών.

Σημαντικό είναι και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην υποβολή δηλώσεων ήδη από το αρχικό στάδιο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω αύξηση, καθώς στα μέσα Μαΐου θα ενσωματωθούν αυτόματα περίπου ένα εκατομμύριο προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, ανεβάζοντας κατακόρυφα τον συνολικό αριθμό.

Η πλειονότητα των φορολογουμένων δεν καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο

Τα πρώτα στοιχεία από την εκκαθάριση δείχνουν ότι η πλειονότητα των φορολογουμένων δεν καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο. Συγκεκριμένα, περίπου το 75% των δηλώσεων είτε είναι μηδενικές είτε οδηγούν σε επιστροφή χρημάτων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια πιο ήπια εικόνα σε σχέση με τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.

Αναλυτικά, περίπου τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους δεν προκύπτει να έχουν επιπλέον υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό λαμβάνει επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να κυμαίνεται κοντά στα 300 ευρώ. Οι επιστροφές αυτές, αν και όχι ιδιαίτερα υψηλές, ενισχύουν την καθημερινή ρευστότητα των νοικοκυριών.

Στον αντίποδα, περίπου ένας στους τέσσερις φορολογούμενους βρίσκεται αντιμέτωπος με χρεωστικό εκκαθαριστικό. Για αυτές τις περιπτώσεις, ο μέσος φόρος που καλούνται να πληρώσουν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που έχει ήδη βεβαιωθεί φτάνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Πρόκειται για μια κατηγορία που επιβαρύνεται σημαντικά, ιδίως σε συνθήκες αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Η φορολογική διοίκηση έχει προχωρήσει σε επιστροφές φόρου προς δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους

Ήδη, η φορολογική διοίκηση έχει προχωρήσει σε επιστροφές φόρου προς δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους, καταθέτοντας τα αντίστοιχα ποσά απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς καθυστερήσεις είναι η σωστή δήλωση του IBAN στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και συμψηφισμοί επιστροφών με τυχόν οφειλές, μειώνοντας τα καθαρά ποσά που θα λάβουν ή θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι.

Όσον αφορά την πληρωμή του φόρου, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης είτε σε δόσεις είτε εφάπαξ. Το βασικό σχήμα προβλέπει οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου και τις υπόλοιπες να ακολουθούν σε μηνιαία βάση.

Εναλλακτικά, όσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν το σύνολο του φόρου εφάπαξ μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση, η οποία διαμορφώνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Οι φορολογούμενοι που κινούνται νωρίς εξασφαλίζουν μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη κινητικότητα των πρώτων ημερών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από περίπου 1,4 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν λάβει προεκκαθαρισμένες δηλώσεις. Παρότι τα στοιχεία έχουν συμπληρωθεί αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση, οι ίδιοι οφείλουν να ελέγξουν την ακρίβεια των δεδομένων πριν από την οριστικοποίηση.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή ελλείψεις, είναι υποχρεωτική η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα ή επιβαρύνσεις. Αντίθετα, αν ο φορολογούμενος δεν προχωρήσει σε καμία ενέργεια, η δήλωση οριστικοποιείται αυτόματα μετά τη λήξη των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η προσυμπλήρωση των δηλώσεων βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από εργοδότες, ταμεία και άλλες πηγές. Στις περιπτώσεις έγγαμων ζευγαριών που δεν έχουν επιλέξει χωριστή δήλωση, η υποβολή γίνεται κοινά, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η συνολική εικόνα καταδεικνύει μια διαδικασία πιο ψηφιοποιημένη και γρήγορη από ποτέ, με τους φορολογούμενους να αξιοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία και να σπεύδουν να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους, είτε για να εξασφαλίσουν επιστροφή είτε για να μειώσουν το τελικό ποσό που θα καταβάλουν.