Σε φάση περιδίνησης που προκαλεί έντονες ανακατατάξεις εισέρχεται η παγκόσμια ταξιδιωτική αγορά, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει το κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων και επηρεάζει άμεσα τη ζήτηση.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά μέσα στον Μάρτιο, με ορισμένες διαδρομές να καταγράφουν εκρηκτική άνοδο που φτάνει έως και το 560%.

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο των τιμών παίζει το αυξημένο κόστος καυσίμων, το οποίο αποτελεί περίπου το ένα τρίτο των λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιρειών.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από:

τις αναγκαστικές αλλαγές δρομολογίων

την αποφυγή εναέριων χώρων στη Μέση Ανατολή

τη μείωση της διαθέσιμης χωρητικότητας

Ως αποτέλεσμα, οι πτήσεις από την Ευρώπη προς την Ασία αναμένεται να καταγράψουν μέση αύξηση τιμών περίπου 79% το καλοκαίρι, ενώ τα ταξίδια μέσω κόμβων στον Περσικό Κόλπο καθίστανται λιγότερο ελκυστικά.

Ενδεικτικές αυξήσεις σε δημοφιλείς διαδρομές

Η άνοδος των τιμών αποτυπώνεται ήδη σε βασικά διεθνή δρομολόγια:

Λονδίνο – Σίδνεϊ: από 732 σε 872 δολάρια

Άμστερνταμ – Σιγκαπούρη: από 641 σε 967 δολάρια

Λονδίνο – Μελβούρνη: από 685 σε 1.080 δολάρια

Μπανγκόκ – Φρανκφούρτη: από 503 σε 639 δολάρια

Πτώση στη ζήτηση

Παράλληλα με τις αυξήσεις τιμών, καταγράφεται κάμψη στη ζήτηση:

Κρατήσεις από Ευρώπη προς ΗΠΑ: -15%

Από ΗΠΑ προς Ευρώπη: -11%

Από Ασία προς Ευρώπη: -4,4%

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι ταξιδιώτες γίνονται πιο επιφυλακτικοί, επηρεασμένοι από το αυξημένο κόστος αλλά και την αβεβαιότητα.

Οι επιπτώσεις θα έχουν διάρκεια

Αναλυτές της Alton Aviation Consultancy εκτιμούν ότι ακόμη και αν αποκλιμακωθεί η ένταση, οι πιέσεις στις τιμές θα συνεχιστούν.

Όπως επισημαίνεται, απαιτούνται έως και τρεις μήνες για να περάσουν πιθανές μειώσεις κόστους στην αγορά, ενώ οι μεγαλύτερες αποστάσεις, οι περιορισμοί στη χωρητικότητα και το ακριβότερο καύσιμο θα συνεχίσουν να διατηρούν υψηλά τα εισιτήρια.

Ήδη, μεγάλοι αεροπορικοί όμιλοι όπως η Air France-KLM, η Cathay Pacific και η Air New Zealand έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις στις επιβαρύνσεις καυσίμων.

Πάνω από 70.000 ακυρώσεις πτήσεων

Η εικόνα συμπληρώνεται από τις περισσότερες από 70.000 ακυρώσεις πτήσεων που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως από τα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά.

Το τοπίο στις αερομεταφορές δείχνει να αλλάζει, με τους ταξιδιώτες να καλούνται να προσαρμοστούν σε υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αστάθεια, τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες.

Τι πράττουν οι αερομεταφορείς

Ανατροπές στον προγραμματισμό πτήσεων φέρνει η κρίση στη Μέση Ανατολή, με την Condor να ακυρώνει τα θερινά της δρομολόγια προς το Άμπου Ντάμπι, διατηρώντας ωστόσο τα σχέδια για επανεκκίνηση τον χειμώνα.

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν θα πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες πτήσεις μεταξύ Φρανκφούρτης και Άμπου Ντάμπι για τη θερινή περίοδο, καθώς οι εξελίξεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν επηρεάζουν τη λειτουργία των δρομολογίων στην περιοχή.

Παραμένει η συνεργασία με την Etihad

Παρά την προσωρινή αναστολή, η συνεργασία με την Etihad Airways παραμένει σε ισχύ, με τις δύο εταιρείες να σχεδιάζουν την έναρξη κοινών πτήσεων με την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Συγκεκριμένα, από τον χειμώνα 2026/2027 προβλέπεται η σύνδεση του Άμπου Ντάμπι με τη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο αεροπορικών.

Η Condor δηλώνει ότι συνεχίζει να επενδύει στην περιοχή του Κόλπου, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη προοπτική της συνεργασίας. Για τον επόμενο χειμώνα, μάλιστα, σχεδιάζει αύξηση της χωρητικότητας κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Επιπτώσεις από τη γεωπολιτική κρίση

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων κινήσεων της εταιρείας, καθώς ήδη από τις αρχές Μαρτίου είχε διακόψει πρόωρα τις πτήσεις προς Ντουμπάι, λόγω της αστάθειας στην περιοχή.

Ωστόσο, τα δρομολόγια προς τον δημοφιλή προορισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων παραμένουν στον σχεδιασμό για τη χειμερινή περίοδο, υπό την προϋπόθεση ομαλοποίησης της κατάστασης.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τις έντονες επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στον αεροπορικό κλάδο, με τις εταιρείες να προσαρμόζουν διαρκώς τα πλάνα τους ανάλογα με τις συνθήκες ασφάλειας και ζήτησης.

Qatar Airways

Σε σταδιακή αποκατάσταση του πτητικού της έργου προχωρά η Qatar Airways, δημοσιεύοντας αναθεωρημένο πρόγραμμα πτήσεων που αντανακλά την προσεκτική αύξηση δρομολογίων προς και από τη Ντόχα.

Η νέα ενημέρωση, που ισχύει έως τις 15 Απριλίου, προβλέπει την ενίσχυση της συχνότητας πτήσεων σε περισσότερους από 90 προορισμούς του παγκόσμιου δικτύου της εταιρείας, σε μια προσπάθεια σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα.

Οι πτήσεις συνεχίζουν να πραγματοποιούνται μέσω ειδικά καθορισμένων αεροδιαδρόμων, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Κατάρ, λόγω των περιορισμών που έχει προκαλέσει η σύγκρουση στην περιοχή.

Η αεροπορική εταιρεία επισημαίνει ότι οι επιβάτες με επιβεβαιωμένες κρατήσεις θα ενημερωθούν για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια, ενώ υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα παραμένει ευέλικτο και ενδέχεται να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ανάλογα με τις συνθήκες. Τέλος, παρέχεται δυνατότητα δωρεάν αλλαγής ημερομηνίας για ταξίδια έως τις 31 Οκτωβρίου, για κρατήσεις με ημερομηνία αναχώρησης από 28 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουνίου, ή επιστροφή χρημάτων για το μη χρησιμοποιηθέν εισιτήριο.