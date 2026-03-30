Ο Όμιλος AKTOR καλωσορίζει την κυρία Maria Rita Galli, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του και αναλαμβάνει το ρόλο της Διευθύνουσας Συμβούλου στην AKTOR LNG Α.Ε., έχοντας την ευθύνη για το σύνολο των δραστηριοτήτων στους τομείς LNG και φυσικού αερίου του Ομίλου AKTOR.

Η κυρία Galli διαθέτει μακρά εμπειρία στον ενεργειακό τομέα και έρχεται στον Όμιλο AKTOR μετά από μία επιτυχημένη θητεία στον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), όπου διατέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος από το 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία το 1997 στην Eni, όπου κατείχε σημαντικές θέσεις με αντικείμενο την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου και LNG, καθώς και τη διεθνή επιχειρηματική ανάπτυξη, τη διαχείριση θυγατρικών στο εξωτερικό και τις εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Το 2016 μετακινήθηκε στη διεθνή εταιρεία ενεργειακών υποδομών Snam, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Από τη θέση αυτή συντόνισε την εξαγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ από τη SENFLUGA Energy Holdings, κοινοπραξία των εταιρειών Snam, Enagas και Fluxys.

Στη συνέχεια, διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της SENFLUGA έως την ανάληψη της διοίκησης του ΔΕΣΦΑ το 2021.

Η κυρία Galli είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Master) στην Πυρηνική Μηχανική από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου.