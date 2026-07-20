Φέτος, συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στη Κύπρο. Μισός αιώνας πόνου, με τις πληγές να παραμένουν ανοιχτές και κανέναν, φυσικά, να μην ξεχνά. Γι’ αυτό και το τραγούδι, «Νησί Μαρτυρικό» που κυκλοφορεί με αφορμή τη μαύρη επέτειο της εισβολής, δεν είναι απλώς μια υπενθύμιση.

Δεν είναι καν, απλώς, μια μελωδία. Είναι ένας ζωντανός λυγμός για την Κύπρο. Ένας φόρος τιμής σε όσους έχασαν τα σπίτια τους, στους ήρωες που δεν επέστρεψαν ποτέ και στην άσβεστη ελπίδα για δικαιοσύνη. Το «Νησί Μαρτυρικό» είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στην προσφυγιά, τον ξεριζωμό αλλά και τον πόθο της επιστροφής. Μία δημιουργία για την ιστορική μνήμη και τον αγώνα των Κυπρίων μέχρι την τελική δικαίωση και την πλήρη αποκατάσταση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γη των προγόνων τους.

Ένα τραγούδι που ξυπνάει μνήμες από την τουρκική εισβολή στις 20 Ιουλίου του 1974, με τον θάνατο χιλιάδων Κυπρίων, τις καταστροφές που προκλήθηκαν, τον ξεριζωμό χιλιάδων προσφύγων, τη βεβήλωση εκκλησιών και ιστορικών μνημείων. Ένα τραγούδι που κρατάει τη μνήμη ζωντανή για τους αγνοουμένους, τους εγκλωβισμένους αλλά και τις βαρβαρότητες, τους βιασμούς και τα βασανιστήρια που διέπραξε ο τουρκικός στρατός κατά την διάρκεια της εισβολής, απέναντι σε άμαχο πληθυσμό, εγκλήματα που μέχρι και σήμερα παραμένουν ατιμώρητα.

Τη μουσική υπογράφει ο Νικόλας Μαυρέσης, τους στίχους έγραψε ο Ανδρέας Νικολάου και το τραγούδι ερμηνεύει ο Χρήστος Ριαλάς.

Συντελεστές

Παραγωγή /Ενορχήστρωση: Νικόλας Μαυρέσης

Κιθάρες, Μπάσο, Μπουζούκι, Μίξη & Mastering: Κωνσταντίνος Κωνσταντή

Παραγωγή Βιντεοκλίπ – Σκηνοθεσία: Γιώργος Βασιλείου- Giorgos Vasiliou Photography

Graphic Disigner: Γιώτα Ζαχαροπούλου

Ακούστε το σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: orcd.co

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Thalassa Stereo, ένα label της The Hubsters