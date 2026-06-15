Η έκτακτη κακοκαιρία στο Μαϊάμι χάλασε τα σχέδια της Πορτογαλία που αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη της προπόνηση, πριν από τον αγώνα κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η Πορτογαλία έχει βρει ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες στη Φλόριντα, καθώς μία σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή του Μαϊάμι έχει διαταράξει το πρόγραμμα της ομάδας, λίγο πριν τον εναρκτήριο αγώνα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Οι παίκτες του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ υποχρεώθηκαν να μείνουν στο λεωφορείο της ομάδας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επίσης η όλη κατάσταση οδήγησε επίσης και στην ακύρωση της προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου και υπήρξε και συνέχεια με την ακύρωση και της προπόνησης. Και αυτό γιατί το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας, που βρίσκεται στο Παλμ Μπιτς, έπρεπε να εκκενωθεί ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας. Υπήρχε πάντως μία πληροφορία ότι η προπόνηση θα μπορούσε να γίνει σε άλλη ώρα και όχι το απόγευμα για να υπάρχουν πιο καλές συνθήκες.