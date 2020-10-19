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Πέθανε 33χρονος ουκρανός γυμναστής που πίστευε ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει

Ο άνδρας, που είχε τρία παιδιά, κόλλησε σε ταξίδι του στην Τουρκία

ΚΟΣΜΟΣ
9:19
19/10/2020
Πέθανε 33χρονος ουκρανός γυμναστής που πίστευε ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει
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Έχασε τη ζωή του από κορονοϊό ο 33χρονος γυμναστής και influencer Dmitriy Stuzhuk από την Ουκρανία, που πίστευε ότι η COVID-19 δεν υπάρχει.

Πριν μερικές μέρες ο 33χρονος είχε μοιραστεί φωτογραφίες του στο Instagram από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, στις οποίες φόραγε μάσκα. Όπως ενημέρωνε τους 1,1 εκατ. ακόλουθους του ένα βράδυ, σε ένα ταξίδι του στην Τουρκία, ξύπνησε καθώς δεν μπορούσε να αναπνεύσει και την επόμενη μέρα είχε έντονο βήχα. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του έκανε τεστ που βγήκε θετικό.

«Πίστευα ότι η COVID δεν υπάρχει, μέχρι που αρρώστησα. Δεν είναι μια αρρώστια με σύντομη διάρκεια, είναι βαριά» έγραψε στο ποστ στο Instagram, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση του είναι σταθερή.

Μία μέρα μετά τη δημοσίευση η πρώην σύζυγός του - με την οποία είχαν τρία παιδιά- ανακοίνωσε στο Instagram ότι ο 33χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. «Για όλη μου τη ζωή θα σου είμαι ευγνώμων για τα τρία όμορφα παιδιά μας. Για όσα ζήσαμε και για ό,τι έγινα μαζί σου» έγραψε η 25χρονη Sofia Stuzhuk.

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МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ДИСЦИПЛИНЕ И НАСТОЙЧИВОСТИ. Ярче всего это прослеживается в спорте 🤜💥🤛 ⠀ Кроме того, спорт — это всегда перезагрузка. Обнуляет лишние эмоции, улучшает кровообращение, дает заряд эндорфинов, появляется лёгкость — в общем, обновляются все ресурсы организма. ⠀ Но важна дисциплина исполнения. Без системы и напора результата не будет. ⠀ Говорят, нужно потратить 10 000 часов на какое-то дело, чтобы добиться в нем успеха. Так вот я уверен, что мало просто много заниматься: важно это делать регулярно. Если вы будете ходить в зал раз в 2 недели — это не будет иметь смысла. ⠀ И это правило работает во всех сферах жизни. Не только в спортзале. Дисциплина и упорство. Когда делаешь через силу, когда иногда лень, не хочется, или думаешь забить вообще и не продолжать. ⠀ Дисциплина побеждает талант💪🏻 ⠀ Согласны? ⠀ Всех крепко🤗

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) στις

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ЗАРАБОТОК В СЕТИ, КАК СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ И ИНСТАГРАМ💸 ⠀ Есть множество способов работать на себя, без привязки к офисам. Лично я считаю, что сейчас лучше всего подходит для онлайн-заработка Instagram. ⠀ Вот например, самое простое — появляется много новых блогеров. И всем им нужна помощь. Нужны талантливые люди☝️которые помогут им собирать аудиторию, придумывать идеи для контента, правильно все преподносить и экономить время, в конце концов. ⠀ Вот одни из тех профессий, которые сейчас нужны многим: от бизнеса до блогеров. ⠀ •контент-менеджер •копирайтер •сториз мейкер (это вообще тренд последнего времени) •таргетолог •стратег •специалист по закупке рекламы у блогеров — и даже те, кто отдельно прописывает креативные, нестандартные задания для реклам блогерам. •conten creators — причём, фокус смещается к тому, как вы можете делать прикольный контент на телефон. •менеджеры по рекламе. •аккаунт-менеджеры. ⠀ Ну и, конечно, вы можете развивать собственный блог и потом, например, через него что-либо продавать: рекламу, продукт или онлайн-марафоны. Последнее популярно особенно. ⠀ В общем, вариантов много. И плюс в том, что вы можете сами регулировать график, нагрузку и работать из любой точки мира по самым разным проектам. ⠀ Рассказать больше, какие еще есть темы, профессии и варианты заработка?

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) στις

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КАК-ТО НАМ МУЖЧИНАМ НЕ ПРИНЯТО СИЛЬНО ПОКАЗЫВАТЬ СВОИ ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ. И, честно признаться, просто привыкаешь их глушить❌🚫 ⠀ Каково это в один день проснуться и понять, что потерял всё самое ценное, что у тебя есть? Это словами передать нельзя. К сожалению, осознание приходит не сразу. Сильнейшая боль не даёт жить и нормально функционировать. ⠀ Казалось бы, прошло уже полгода, и даже казалось, что уже есть принятие и готовность к новым отношением....но, когда пробуешь - понимаешь что нет. Или времени прошло мало и раны ещё не залечены...и залатывать их чужим человеком как-то не честно и не правильно. ⠀ Или такое время в принципе никогда не настанет. Потому что сложно что-то строить, когда понимаешь, что где-то уже есть когда-то построенное. И оно твоё. Но уже и не твоё. И сердце просто разрывается. И ты живешь с этой дырой внутри, с невыносимой болью и стараешься её никому не показывать. Потому что ты же мужик. ⠀ Просто функционируешь на автомате. Стараешься переключиться. На какой-то момент, кажется, даже получается. Но потом понимаешь, что нет и это все самообман и все не то и ни что с тем не сравнимо. И настоящая ценность она не здесь, а там. И что делать - просто не представляешь. Просто делаешь, что можешь и как можешь и будь что будет. ⠀ Знаю, как со стороны легко судить. Со стороны всегда все кажется просто. Никто не знает, что ты чувствуешь и как непросто даётся каждый шаг и принятое решение. Спотыкаясь, ошибаясь, извлекая уроки, встаёшь и продолжаешь идти и действовать дальше. Да, в реальности всё немного иначе.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) στις

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σχόλια
  1. avatar captain
    Σημερα, 10:31

    Οταν υπαρχουν ακομη και σημερα ανθρωποι που πιστευουν οτι η γη ειναι επιπεδη ειναι δυνατον να μην υπαρχουν και αυτοι που δεν πιστευουν οτι υπαρχει ο κορονοιος? Ειναι κι αυτος ενας μηχανισμος της φυσης ωστε να ελεγχεται ο πληθυσμος.

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  2. avatar Αφωνος
    Σημερα, 10:29

    Δε ξέρω αν πρέπει να πω κρίμα που άφησε ορφανά τα παιδιά του ή ευτυχώς που ψόφησε και δε θα τα εκθετει πλέον σε κίνδυνο για την υπόλοιπη ζωή τους. Πάντως απώλεια για την κοινωνία μας δε θα έλεγα ότι είναι

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  3. avatar Πατέ καλά…..
    Σημερα, 10:28

    Εδώ μέσα; Παίρνετε τίποτα περίεργο. Όλος ο πλανήτης είναι στα κόκκινα και σεις ψάχνετε ακόμα ανεμόμυλους; Συνέλθετε πριν είναι αργά για πολλούς από μας. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση από πολλούς γιατρούς να πάτε να πάρετε μια γεύση από την εντατική τους για το αν υπάρχει ο ιός ή όχι. [...].

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  4. avatar Miz
    Σημερα, 10:27

    Με τόσα χάπια που έπαιρνε ο τύπος πως να μην πεθάνει. Και τον ιό να μην είχε θα πήγαινε από καρδιά.

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  5. avatar The one above all
    Σημερα, 10:09

    Δεν υπάρχει ο covid19, είναι fake news και η γη είναι επίπεδη.

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  6. avatar Asere
    Σημερα, 10:00

    Ψαχνουν ολο τον πλανητη, για να βρουν ακραιες περιπτωσεις και τις κανουν σημαια, πολλες απο αυτες ειναι fake ανωνυμα κλπ, πολλοι απο τους θανοντες εχουν ιστορικο που αποκρυπτεται

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    1. avatar Stateless
      Σημερα, 10:14

      Με τόσα εκατομμύρια followers που αυτός τα έγραψε στο λογαριασμό του, μάλλον δε χρειάζεται και πολύ κανείς να ψάξει.
      Εσύ χρειάζεσαι να ψάξεις να βρεις γιατρό. Ψυχίατρο συγκεκριμένα. Η συνωμοσιολογία είναι σύμπτωμα σχιζοφρένειας. Δες το έργο a beautiful mind για τον νομπελίστα μαθηματικό John Nash και θα καταλάβεις.

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      1. avatar Πολύ σινεμά βλέπεις
        Σημερα, 10:27

        Αυτά λέτε στα England και χαϊδεύετε φωτογραφίες?

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  7. avatar stathopa77
    Σημερα, 9:44

    fake news, θα τπν δουμε του χρονου στην Μύκονο. Εκτός κ αν όντως πεθανε απο αναβολικα και τo βαφτισαν covid

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    1. avatar Εσύ τον χαβά σου
      Σημερα, 10:06

      Ετσι έλεγε και ο μακαρίτης και τώρα βλέπει τα ραδίκια ανάποδα..
      Εσύ πάντως δεν έχεις κίνδυνο (;) Αυτό είναι σίγουρο.......

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  8. avatar Stateless
    Σημερα, 9:30

    Φυσικά οι followers του παραμένουν ηλιθιοι μιας και μας λένε ότι δε πέθανε από τον ιό, αλλά από τη καρδιά του!
    Σε αυτό το σημείο, απλά, παίρνεις μια φωτογραφία του Δαρβίνου και τη χαϊδεύεις στοργικά.

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  9. avatar Βλάχος
    Σημερα, 9:29

    Πώς γινεται να χτυπάει μόνο ηλικιωμενους και νεα ατομα που δε πιστεύουν ή νεοι γιατροι να \"πεθαινουν\"..

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    1. avatar Πόνο Μάσσας
      Σημερα, 10:29

      Η άρνηση της πραγματικότητας είναι αρρώστια.

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  11. avatar 0/1500
    Σημερα, 9:20

    Δεν υπάρχει σταματάτε να πανικοβάλλεται τον κόσμο

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    1. avatar kyrik
      Σημερα, 10:25

      Εσύ πάντως δεν κινδυνεύεις, μόνο οι άνθρωποι κολλάνε αυτό τον ιό.

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    2. avatar οσκαρ μαν
      Σημερα, 9:32

      0/1500 ελπίζω μόνο να μην κολλήσεις και καταλήξεις σαν αυτόν.

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