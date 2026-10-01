Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου σε συρμό του μετρό στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, όταν ένας 59χρονος επιβάτης έπεσε νεκρός από επίθεση με κουζινομάχαιρο κατά τη διάρκεια καβγά, σύμφωνα με την αστυνομία και πηγές των Αρχών.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 17:20 (τοπική ώρα), όταν ξέσπασε έντονη λογομαχία μέσα σε γεμάτο συρμό της γραμμής J, ο οποίος κατευθυνόταν προς τον νότο και πλησίαζε στον σταθμό Woodhaven Boulevard. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στον 59χρονο, πριν αποβιβαστεί στον σταθμό Woodhaven και τραπεί σε φυγή.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τους επιβάτες να εγκαταλείπουν έντρομοι τον σταθμό, ενώ οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου. Στις εικόνες από το σημείο της επίθεσης διακρίνονται αιματοβαμμένα ρούχα στην αποβάθρα, ενώ σε κοντινή απόσταση φαίνεται το φονικό όπλο.

Παράλληλα, υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει τη στιγμή που οι επιβάτες εγκαταλείπουν τον σταθμό και βγαίνουν στον δρόμο, αμέσως μετά την επίθεση. Στο βίντεο εμφανίζεται στη συνέχεια ένας άνδρας, ο οποίος φορά μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι, μαύρα παπούτσια και κουκούλα, να διασχίζει τρέχοντας τον δρόμο, αφού έχει βγει από τον σταθμό.

Καθώς απομακρυνόταν, άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο άρχισαν να τον δείχνουν, ενώ μια ομάδα ανδρών που βρίσκονταν κοντά τον καταδίωξε. Αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και εντόπισαν το άτομο που θεωρήθηκε ύποπτο για την επίθεση, το οποίο τέθηκε υπό κράτηση αργότερα το ίδιο βράδυ.

Δεν είχε γίνει άμεσα γνωστό εάν ο άνδρας που καταγράφεται στο βίντεο είναι το ίδιο πρόσωπο που συνελήφθη από την αστυνομία.

Διασώστες μετέφεραν εσπευσμένα τον βαριά τραυματισμένο 59χρονο στο «Jamaica Hospital Medical Center», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Τα δρομολόγια των συρμών της γραμμής J με κατεύθυνση προς τον βορρά αναγκάστηκαν να παρακάμπτουν τον σταθμό Woodhaven Boulevard, ενώ ντετέκτιβ και μέλη της μονάδας εγκληματολογικών ερευνών διεξήγαγαν έρευνα για τη θανατηφόρα επίθεση, σύμφωνα με τη New York Post.