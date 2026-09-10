Σημαντικές ζημιές σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη προκάλεσαν τα ιρανικά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σάλτι στην Ιορδανία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Η επίθεση σημειώθηκε την Τρίτη και αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο της κλιμάκωσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να καταγράφουν απώλειες σε εξοπλισμό και να χρησιμοποιούν σημαντικό αριθμό πυραύλων Patriot για την αναχαίτιση των ιρανικών βλημάτων.

Χτυπήθηκε A-10, ζημιές σε F-15

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, από τα ιρανικά πλήγματα επλήγη ένα A-10 Thunderbolt II, γνωστό και ως «Warthog», με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή ζημιά και να χάσει ένα φτερό.

Παράλληλα, περίπου οκτώ μαχητικά αεροσκάφη F-15 υπέστησαν μικρές ζημιές, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν ήδη επιστρέψει σε επιχειρησιακή κατάσταση.

42 αμερικανικά αεροσκάφη έχουν υποστεί ζημιές στον πόλεμο με το Ιράν

Η επίθεση στην Ιορδανία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη καταγράψει σημαντικές απώλειες σε αεροπορικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου (Congressional Research Service), μέχρι τον περασμένο Μάιο είχαν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές συνολικά 42 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στον πόλεμο με το Ιράν.

Στις απώλειες περιλαμβάνονται:

περισσότερα από 24 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ,

, αεροσκάφη που χάθηκαν λόγω ατυχημάτων,

ζημιές από ιρανικές επιθέσεις σε μαχητικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, από την έναρξη της σύγκρουσης έχουν χάσει τη ζωή τους 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί, ενώ περισσότεροι από 800 έχουν τραυματιστεί.

Η επίθεση ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιχειρήσεις

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε την επίθεση στη βάση της Ιορδανίας μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι είχαν καταστρέψει πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια.

Η αμερικανική επιχείρηση παρουσιάστηκε ως απάντηση σε προηγούμενες επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με χρήση βαλλιστικών πυραύλων.

Η ανταλλαγή επιθέσεων έχει προκαλέσει ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Χρησιμοποιήθηκαν περίπου 30 πύραυλοι Patriot

Για την αντιμετώπιση της ιρανικής επίθεσης, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν περίπου 30 πυραύλους Patriot, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Η χρήση αυτή ενισχύει τις ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια των αμερικανικών αποθεμάτων, ειδικά σε μια περίοδο όπου τα συστήματα αεράμυνας αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στις σύγχρονες συγκρούσεις.

Αν και οι ακριβείς αριθμοί παραμένουν απόρρητοι, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) εκτιμά ότι περίπου το 65% των αποθεμάτων πυραύλων αναχαίτισης Patriot χρησιμοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι ΗΠΑ διαθέτουν πλέον λιγότερους από 850 πυραύλους Patriot, έναντι περίπου 2.330 πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η αεράμυνα στο επίκεντρο της σύγκρουσης

Τα τελευταία επεισόδια δείχνουν ότι οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς, τα drones και τα συστήματα αεράμυνας έχουν μετατραπεί σε βασικά εργαλεία της σύγχρονης πολεμικής αντιπαράθεσης.

Η Ουάσινγκτον καλείται πλέον να διαχειριστεί όχι μόνο τις επιχειρησιακές απώλειες, αλλά και τη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων για πιθανές μελλοντικές συγκρούσεις.



