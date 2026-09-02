Σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη έρευνα της γερμανικής αστυνομίας για το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, μετά τη στοχευμένη επίθεση που σημειώθηκε σε ηλεκτρικό υποσταθμό κοντά στον θερμοηλεκτρικό σταθμό του Γιάνσβαλντε. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας στην ανατολική Γερμανία.



Οι δράστες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες γραμμές ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να καταγραφεί πρόσκαιρη διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια και τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ τα μέτρα προστασίας στις ενεργειακές υποδομές της χώρας ενισχύονται.

“Εκτός από τις υποψίες για διατάραξη δημόσιων υπηρεσιών, πρόκληση έκρηξης με τη βοήθεια εκρηκτικών και καταστροφή απαραίτητου εξοπλισμού εργασίας, ξεκίνησε επίσης έρευνα για συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης“, ανέφερε η αστυνομία του κρατιδίου του Βραδεμβούργου στο Πότσνταμ.

Nach Angriff auf Umspannwerk in Brandenburg – Polizei leitet Terrorermittlungen ein https://t.co/ZxLD1TIbt9 pic.twitter.com/wrrcleFCqT — WELT (@welt) September 2, 2026

Εξάλλου, έπειτα από βλάβη που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε υποσταθμό της εταιρίας διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Amprion στο Μπέργκχαϊμ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν υποψίες για “πράξη δολιοφθοράς”.



Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα στο Ντίσελντορφ (δυτικά), ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, δήλωσε πως υπάρχει “αρχική υποψία για σαμποτάζ που κατευθύνεται εναντίον της συνταγματικής τάξης“.

Nach dem Angriff auf ein Umspannwerk, diesmal in Bergheim bei Köln, ermittelt der Staatsschutz. NRW-Innenminister Herbert Reul spricht von Sabotage. Geprüft wird auch ein Zusammenhang mit dem Angriff auf das Stromnetz in Brandenburg am Vortag, bei dem wegen Terrorverdachts… — Tichys Einblick (@TichysEinblick) September 2, 2026

Οι ερευνητές εξετάζουν δύο πιθανά σενάρια: “τηλεκατευθυνόμενο σαμποτάζ από ξένο κράτος” και “εξτρεμιστική αριστερή”, ενέργεια, πρόσθεσε ο Ρόιλ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.