Η Γερμανία αντιμετωπίζει μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στην πόλη Μπέργκχαϊμ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεασθεί.

Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε το είδος της ζημιάς.

Επίσης χθες, Τρίτη, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βραδεμβούργου.

Το Βερολίνο κατηγόρησε χθες τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε και έδωσε εντολή να ληφθεί, σε απάντηση, σειρά μέτρων.