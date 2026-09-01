Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές Αρχές μετά τον εντοπισμό αυτοσχέδιων εκρηκτικών και εμπρηστικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βρανδεμβούργο, κοντά στον λιγνιτικό σταθμό Jänschwalde.

Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό ως πιθανή απόπειρα δολιοφθοράς σε κρίσιμη ενεργειακή υποδομή, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος του κρατιδίου. Τουλάχιστον ένας μηχανισμός φέρεται να εξερράγη, ενώ άλλοι δεν ενεργοποιήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν από ειδικούς πυροτεχνουργούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον υποσταθμό Turnow-Preilack, στην περιοχή Spree-Neiße. Πρόκειται για σημαντικό κόμβο του ηλεκτρικού δικτύου, μέσω του οποίου διοχετεύεται σε περιφερειακό και υπερπεριφερειακό επίπεδο η ενέργεια που παράγεται στο κοντινό Jänschwalde.

Οι εργαζόμενοι εντόπισαν τις ζημιές

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί, όταν εργαζόμενοι εντόπισαν ζημιές σε γραμμές υψηλής τάσης και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τις φθορές και εντόπισαν ύποπτες κατασκευές. Αμέσως αποκλείστηκε η περιοχή και κλήθηκαν ειδικές ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Η αστυνομία έκανε λόγο για «μη συμβατικούς εκρηκτικούς και εμπρηστικούς μηχανισμούς», τονίζοντας ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται «πολύ σοβαρά». Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κίνδυνος για τον πληθυσμό ούτε αναφέρονται τραυματισμοί.

Πληροφορίες για αυτοσχέδιες «ρουκέτες»

Οι πρώτες πληροφορίες δίνουν ακόμη σοβαρότερη διάσταση στην υπόθεση.

Η Märkische Allgemeine Zeitung μεταδίδει ότι στο σημείο βρέθηκαν αρκετές αυτοσχέδιες κατασκευές που έμοιαζαν με ρουκέτες και έφεραν εκρηκτική ύλη, ενώ ο υποσταθμός φέρεται να χτυπήθηκε περισσότερες από μία φορές.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως από τις Αρχές, ωστόσο σύμφωνα με την εφημερίδα εξετάζεται εάν ο στόχος των δραστών ήταν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στην ηλεκτροδότηση του εργοστασίου Jänschwalde.

Χωρίς μπλακ άουτ – Σύντομη διακοπή σε γραμμή

Παρά τις ζημιές, δεν σημειώθηκε γενικευμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η 50Hertz, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο μεταφοράς στην περιοχή, επιβεβαίωσε ότι άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε αρκετές γραμμές του δικτύου και ότι υπήρξε σύντομη διακοπή σε μία από αυτές. Η συνολική τροφοδοσία, ωστόσο, δεν διακόπηκε.

Ο υποσταθμός έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή υποδομή της ανατολικής Γερμανίας, καθώς συνδέεται με γραμμές μεταφοράς 380 kV και με το εργοστάσιο Jänschwalde.

Στο μικροσκόπιο πιθανή σύνδεση με βλάβη στο εργοστάσιο

Η ενεργειακή εταιρεία LEAG αντιμετωπίζει το συμβάν ως επίθεση στον υποσταθμό, ενώ εξετάζεται εάν τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε μονάδα του εργοστασίου συνδέεται με όσα συνέβησαν στις γραμμές μεταφοράς.

Το Jänschwalde διαθέτει σήμερα εγκατεστημένη ισχύ 1.500 MW και είναι ο μεγαλύτερος λιγνιτικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βρανδεμβούργο. Η ισχύς του κατανέμεται σε τρεις ενεργές μονάδες, καθώς η εγκατάσταση βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής απόσυρσης στο πλαίσιο της γερμανικής εξόδου από τον άνθρακα.

Ποιος βρίσκεται πίσω από την ενέργεια

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης ούτε έχουν ανακοινωθεί στοιχεία για την ταυτότητα ή τα κίνητρα των δραστών.

Οι γερμανικές Αρχές αποφεύγουν σε αυτή τη φάση να αποδώσουν το περιστατικό σε συγκεκριμένο πολιτικό ή εξτρεμιστικό χώρο, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται στα υπολείμματα των μηχανισμών, στις ζημιές και στα ίχνη που έχουν συλλεχθεί από το σημείο.

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στη Γερμανία, καθώς έρχεται μετά από προηγούμενες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Τον Ιανουάριο εμπρηστική επίθεση σε γραμμές υψηλής τάσης στο Βερολίνο είχε αφήσει δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα για ημέρες, ενώ το 2024 είχε πραγματοποιηθεί σαμποτάζ σε πυλώνα που τροφοδοτούσε και το εργοστάσιο της Tesla στο Grünheide.

Το αν το περιστατικό στο Turnow-Preilack αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δράσης ή μια μεμονωμένη επίθεση παραμένει προς το παρόν ανοιχτό.