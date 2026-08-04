Ο καύσωνας που πλήττει τη Νότια Κορέα έχει προκαλέσει ήδη 16 θανάτους, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες επιβαρύνουν πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών «τα θύματα υπέκυψαν σε προβλήματα υγείας που συνδέονται με τη ζέστη» από τις 15 Μαΐου έως σήμερα.

«Συνολικά 2.025 άνθρωποι αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας λόγω της ζέστης έως την Κυριακή, ενώ 16 από αυτούς πέθαναν», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Κατά την ίδια περίοδο το 2025, 3.170 άνθρωποι είχαν ασθενήσει και 20 είχαν χάσει τη ζωή τους.

Το εθνικό ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών κατερρίφθη τρεις φορές στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας και έφθασε την Κυριακή τους 42,5 βαθμούς Κελσίου στην Γιανγκσάν, στη νοτιοανατολική Κορέα, κοντά στο μεγάλι λιμάνι της Μπουσάν.

Στην πρωτεύουσα Σεούλ κηρύχθηκε και πάλι σήμερα συναγερμός εξαιτίας «σοβαρού καύσωνα». Ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει εκεί τους 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.