Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα σε υποδομές και δύο πλοία που, σύμφωνα με τη Μόσχα, μετέφεραν στρατιωτικό φορτίο στο λιμάνι του Μικολάιβ, στη νότια Ουκρανία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος των επιθέσεων έγινε και ένα ακόμη πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο φέρεται να μετέφερε στρατιωτικό υλικό.

Μέχρι στιγμής, οι ισχυρισμοί του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ δεν υπάρχει άμεση επίσημη αντίδραση από την ουκρανική πλευρά.

Το Μικολάιβ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της νότιας Ουκρανίας και έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου, λόγω της στρατηγικής του σημασίας για τις θαλάσσιες μεταφορές και τον εφοδιασμό.