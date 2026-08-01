Το κλιματικό φαινόμενο El Niño μπορεί να είναι γνωστό για τα καιρικά φαινόμενα που φέρνει και επηρεάζουν την οικονομία, όμως αυτή τη φορά ευθύνεται για την εμφάνιση του λευκού καρχαρία, ακόμη και για τροπικά δηλητηριώδη φίδια.

Σύμφωνα με τον Independent, η Καλιφόρνια αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας πραγματικότητας, καθώς οι ακτές της γέμισαν με λευκούς καρχαρίες και φίδια.

«Αναμένουμε να δούμε κάθε είδους παράξενα τροπικά πλάσματα να εμφανίζονται», δήλωσε ο Ντάγκλας Μακόλεϊ, διευθυντής της Benioff Ocean Initiative στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα.

Ένα από αυτά τα παράξενα πλάσματα είναι και το δηλητηριώδες τροπικό θαλάσσιο φίδι με την κίτρινη κοιλιά.

Σύμφωνα με το Αυστραλιανό Μουσείο, ένα δάγκωμα από αυτό το θαλάσσιο φίδι μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση και θάνατο μέσα σε λίγες μόνο ώρες, αν δεν δοθεί θεραπεία.

«Οι κυνόδοντες είναι αρκετά κοντοί (~ 1,5 χιλιοστά) και συνήθως εγχέεται μόνο μια μικρή δόση δηλητηρίου, ωστόσο το δηλητήριο αυτό είναι εξαιρετικά τοξικό και περιέχει ισχυρές νευροτοξίνες και μυοτοξίνες», προειδοποιεί το Μουσείο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που, κατά τη διάρκεια ενός φαινομένου El Niño, έχουν παρατηρηθεί είδη που συνήθως δεν συναντώνται στα ύδατα της Καλιφόρνιας. Έχουν εντοπιστεί καρχαρίες τύπου «τίγρης» και «ταύρος», οι οποίοι συχνά συναντώνται στον Ατλαντικό.

Το φαινόμενο El Niño —η θερμή φάση ενός παγκόσμιου κλιματικού φαινομένου— έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με μετακινήσεις πληθυσμών θαλάσσιων λιονταριών, χελωνών και ψαριών.

Σύμφωνα με το KNBC, κατά τη διάρκεια του φαινομένου El Niño της περιόδου 2015-2016, αναφέρθηκαν περιστατικά δαγκωμάτων από καρχαρίες σφυροκέφαλους στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας.

«Από το 1950, το CDFW έχει καταγράψει μόλις 236 περιστατικά αλληλεπίδρασης μεταξύ καρχαριών και ανθρώπων στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας. Συγκρίνετε αυτό το νούμερο με τις πάνω από 120 εκατομμύρια επισκέψεις στις παραλίες της πολιτείας που εκτιμάται ότι γίνονται κάθε χρόνο», ανέφερε το Υπουργείο Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.

Παρόμοιες αλλαγές παρατηρούνται και στον Ατλαντικό, αν και ο Ειρηνικός Ωκεανός είναι περίπου διπλάσιος σε έκταση από τον Ατλαντικό Ωκεανό.