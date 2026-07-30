Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε απόψε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πως, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα, ο πύραυλος με τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις ξεκλήρισαν μια οικογένεια κοντά στο Κριβί Ριχ ήταν βορειοκορεατικής κατασκευής.

«Στο Ραντούσνε (σ.σ. κοντά στο Κριβί Ριχ), οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν έναν πύραυλο από τη Βόρεια Κορέα, για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως θα συνεχιστούν οι έρευνες για να επιβεβαιωθεί η προέλευση του βλήματος.

Με αφορμή αυτήν την πυραυλική επίθεση, ο Ζελένσκι κατήγγειλε τη «συμμαχία των καθαρμάτων της Μόσχας με το παρανοϊκό καθεστώς της Βόρειας Κορέας» που ευθύνεται για θανάτους παιδιών στην Ουκρανία.