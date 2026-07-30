Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε απόψε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πως, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα, ο πύραυλος με τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις ξεκλήρισαν μια οικογένεια κοντά στο Κριβί Ριχ ήταν βορειοκορεατικής κατασκευής.
«Στο Ραντούσνε (σ.σ. κοντά στο Κριβί Ριχ), οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν έναν πύραυλο από τη Βόρεια Κορέα, για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως θα συνεχιστούν οι έρευνες για να επιβεβαιωθεί η προέλευση του βλήματος.
Με αφορμή αυτήν την πυραυλική επίθεση, ο Ζελένσκι κατήγγειλε τη «συμμαχία των καθαρμάτων της Μόσχας με το παρανοϊκό καθεστώς της Βόρειας Κορέας» που ευθύνεται για θανάτους παιδιών στην Ουκρανία.
In the strike on Radushne, for the first time in a while, the Russians used a North Korean missile, according to preliminary data. Of course, more examinations will follow, and everything will be verified, but as of now – it is a North Korean ballistic missile. The alliance… pic.twitter.com/UtTTNGwBUb— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2026