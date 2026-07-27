Ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της κατολίσθησης που σημειώθηκε την 17η Ιουλίου στην πόλη Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας αυξήθηκε από 11 σε 41, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι κινεζικές αρχές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη δεκάδων θυμάτων, αφού διενήργησαν τεστ DNA σε ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν στην πληγείσα περιοχή.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, την Πέμπτη, έκανε λόγο για 11 νεκρούς και 50 αγνοούμενους.

Στη σημερινή ενημέρωση δεν αναφέρεται αριθμός αγνοουμένων. Τις τελευταίες ημέρες, διασώστες είχαν εντοπίσει θαμμένο ένα μικρό λεωφορείο και στα συντρίμμια βρήκαν ανθρώπινα λείψανα.

Το πρωί της 17ης Ιουλίου, ένας εργάτης παρατήρησε την πτώση βράχων και ενημέρωσε τις αρχές που διέταξαν την επείγουσα απομάκρυνση περισσότερων δεκάδων κατοίκων. Όμως, την ώρα που εξελισσόταν η επιχείρηση εκκένωσης σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση που καταπλάκωσε τουλάχιστον 10 κτίρια και πολλά οχήματα.

Περισσότεροι από 1.100 κάτοικοι της περιοχής εγκατέλειψαν τις εστίες τους μετά την τραγωδία, εν μέσω ανησυχίας για νέες κατολισθήσεις.