Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίσθηκαν σήμερα από ξαφνική πλημμύρα σε τουριστική περιοχή στη βορειοδυτική Κίνα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ορμητικός χείμαρρος που προκλήθηκε από σύντομης διάρκειας, καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις σε τουριστική περιοχή της κομητείας Ουεϊγιουάν, στην επαρχία Γκανσού παγίδευσε πολλούς κατασκηνωτές» , μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες περιοχές της νότιας Κίνας βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό για τον κίνδυνο πλημμυρών με την έλευση του τυφώνα Νουλ.

A flash flood triggered by sudden heavy rainfall hit a scenic area in northwest China's Gansu Province on Sunday afternoon, leaving 10 people dead and 23 injured as of 6 p.m., local authorities said. #XinhuaNews pic.twitter.com/fj4cGRHea7 — China Xinhua News (@XHNews) July 26, 2026

Παρότι η επαρχία Γκανσού βρίσκεται μακριά από την πορεία του Νουλ, ορισμένες περιοχές της δέχθηκαν σήμερα ισχυρές βροχοπτώσεις αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρη την επαρχία.