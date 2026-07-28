Σάλο προκαλεί στη Νέα Υόρκη η ανάρτηση εγγράφων από την οικονομική υπηρεσία της πόλης, στα οποία φέρονται να περιλαμβάνονται εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα που μπορεί να υπαχθούν στον νέο φόρο για πολυτελείς μη κύριες κατοικίες.

Σύμφωνα με τη New York Post, στα έγγραφα που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουγρείου Οικονομικών εμφανίζονται ονόματα γνωστών προσώπων από τον χώρο του κινηματογράφου, των επιχειρήσεων, της μόδας, της δημοσιογραφίας και της πολιτικής, καθώς και κατοικίες που συνδέονται με εταιρείες ή καταπιστεύματα.

Ο νέος φόρος, γνωστός ως pied-à-terre tax, αφορά πολυτελείς δεύτερες κατοικίες και έχει τη στήριξη του δημάρχου Ζόραν Μαμντάνι. Στόχος του μέτρου είναι να επιβαρύνει ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, σε μια πόλη όπου η στεγαστική κρίση παραμένει ένα από τα πιο καυτά πολιτικά ζητήματα.

Από την Τέιλορ Σουίφτ μέχρι την Άννα Γουίντουρ

Ανάμεσα στα ονόματα που εντόπισε η New York Post στη λίστα περιλαμβάνονται γνωστές προσωπικότητες, όπως η ηθοποιός και πρώην υποψήφια κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Σίνθια Νίξον, η οποία έχει στηρίξει πολιτικά τον Ζόραν Μαμντάνι.

Στη λίστα φέρεται επίσης να εμφανίζεται κατοικία στην Τραϊμπέκα που συνδέεται με την Τέιλορ Σουίφτ, μέσω εταιρείας με την επωνυμία Euro Tribeca LLC.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ακόμη τον σκηνοθέτη Ντάρεν Αρονόφσκι, ακίνητο που συνδέεται με καταπίστευμα του Γούντι Άλεν, καθώς και κατοικία της Έλεν Μόρις Σκορσέζε, συζύγου του Μάρτιν Σκορσέζε.

Στα έγγραφα εμφανίζονται επίσης, σύμφωνα με την Post, ονόματα όπως ο Ντίπακ Τσόπρα, ο δημοσιογράφος Γκέι Ταλίζ, καταπίστευμα που συνδέεται με τον αείμνηστο παρουσιαστή του «60 Minutes» Μόρλι Σέιφερ, αλλά και η Άννα Γουίντουρ.

Επιχειρηματίες, δωρητές και άνθρωποι του real estate

Η λίστα δεν περιορίζεται στον χώρο της τέχνης και της ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, περιλαμβάνει και γνωστά ονόματα από τον επιχειρηματικό κόσμο και το real estate.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος Λέοναρντ Στερν, οι κατασκευαστές Μόρις Μοϊνιάν και Μπρους Ράτνερ, καθώς και κατοικία που συνδέεται με τον πρώην πρώτο αναπληρωτή δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ράντι Μάστρο.

Στη λίστα εμφανίζεται επίσης ακίνητο του Στίβεν Σίγκελ, πρώην επικεφαλής του παγκόσμιου brokerage της CBRE.

Ενδείξεις λαθών στη λίστα

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις επειδή στη λίστα, η οποία υποτίθεται ότι αφορά μη κύριες κατοικίες, εμφανίζονται και εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι που αμφισβητούν την ακρίβειά της.

Η Δημοκρατική δημοτική σύμβουλος Γκέιλ Μπρούερ δήλωσε ότι κατοικεί μόνιμα στο σπίτι της στο Upper West Side από το 1994, σχολιάζοντας ότι «ολόκληρη η λίστα πρέπει να είναι προβληματική».

Στα έγγραφα εμφανίζεται και ο επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, Ρεπουμπλικανός Ντέιβιντ Καρ, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στον δήμαρχο, συνδέοντας τον νέο φόρο με το ενδεχόμενο φυγής εύπορων κατοίκων από τη Νέα Υόρκη προς πολιτείες με χαμηλότερη φορολογία.

Τι απαντά η οικονομική υπηρεσία

Το δημαρχείο δεν σχολίασε το δημοσίευμα.

Εκπρόσωπος του Department of Finance ανέφερε ότι, βάσει της νομοθεσίας της πολιτείας, δημοσιοποιήθηκε κατάλογος ακινήτων για δημόσια επιθεώρηση.

Από τη συγκεκριμένη λίστα, σύμφωνα με την υπηρεσία, θα εντοπιστούν στη συνέχεια τα ακίνητα που ενδέχεται να υπαχθούν στη νέα προσαύξηση για μη κύριες κατοικίες.

Πολιτική θύελλα για τον φόρο Μαμντάνι

Η υπόθεση ανοίγει νέο μέτωπο γύρω από τον φόρο στις πολυτελείς δεύτερες κατοικίες, καθώς η δημοσιοποίηση της λίστας φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο διάσημα ονόματα, αλλά και πιθανές αστοχίες στον τρόπο κατάρτισής της.

Για τους υποστηρικτές του μέτρου, ο φόρος αποτελεί εργαλείο για να επιβαρυνθούν ιδιοκτήτες ακριβών ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Για τους επικριτές του, όμως, πρόκειται για ακόμη ένα φορολογικό βάρος που μπορεί να ενισχύσει την αποχώρηση πλούσιων κατοίκων και επενδυτών από τη Νέα Υόρκη.

Το βέβαιο είναι ότι η λίστα του Department of Finance έχει ήδη μετατρέψει έναν τεχνικό φορολογικό κατάλογο σε πολιτική και μιντιακή θύελλα, με επίκεντρο τα ακίνητα, τους διασήμους και τη μάχη για το ποιος θα πληρώσει περισσότερο στη Νέα Υόρκη.