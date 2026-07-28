Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει ο ισχυρός σεισμός που έπληξε το Κουμαμότο, στη νότια Ιαπωνία, καθώς τα νεότερα στοιχεία από ιαπωνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν πλέον λόγο για επιβεβαιωμένους νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια εμπορικού κέντρου.

Η πιο σοβαρή εστία ανησυχίας εντοπίζεται στο Aeon Mall Kumamoto, στην πόλη Κασίμα, όπου μετά τον σεισμό σημειώθηκε έκρηξη και κατέρρευσε τμήμα του δεύτερου ορόφου. Σύμφωνα με το TV Asahi, αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι έχουν επιβεβαιωθεί «τουλάχιστον αρκετοί νεκροί» στο σημείο, ενώ 20 έως 30 άνθρωποι, πιθανότατα εργαζόμενοι, παραμένουν αγνοούμενοι.

Την ίδια ώρα, το TBS μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας του Κουμαμότο, ότι στο εμπορικό κέντρο εκτιμάται πως υπάρχουν «πολλοί νεκροί». Το Reuters μετέδωσε επίσης ότι οι Αρχές φοβούνται σημαντικό αριθμό θυμάτων, καθώς σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να επιχειρούν μέσα στο κτίριο.

Japan quake damage seen from the air



Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.



Visit our website for updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/9SP7bw7znq — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026

Δεκάδες τραυματίες, τουλάχιστον 10 σοβαρά

Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει υπό διαρκή αναθεώρηση, καθώς οι διακομιδές συνεχίζονται. Σύμφωνα με το Reuters, ένα νοσοκομείο έχει δεχθεί περισσότερους από 50 τραυματίες, ενώ δεύτερο νοσοκομείο περίπου 40, εκ των οποίων οι 10 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το Associated Press ανεβάζει τον αριθμό των ανθρώπων που έλαβαν ιατρική φροντίδα σε περίπου 90, επιβεβαιώνοντας ότι η εικόνα των θυμάτων παραμένει ρευστή όσο εξελίσσονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Τραυματισμοί αναφέρθηκαν και σε επιβάτες τρένου υψηλής ταχύτητας που βρισκόταν σε κίνηση την ώρα του σεισμού, ενώ στην περιοχή καταγράφονται καταρρεύσεις κτιρίων, ζημιές σε δρόμους και γέφυρες και εκτεταμένες διακοπές στις μεταφορές.

🚨BREAKING:



🇯🇵 A powerful M7.1 earthquake just hit near Kumamoto, Japan, and a tsunami advisory is now in effect.



The shaking reached the top of Japan's intensity scale, meaning it was violent right at the epicenter.#japanearthquake #Japan#Earthquake pic.twitter.com/fxXxaOEPgD — Ravinder Singh (@ravindraJourno) July 28, 2026

Η έκρηξη έγινε αφού είχαν απομακρυνθεί πελάτες

Ένα από τα κρίσιμα στοιχεία που μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα είναι ότι η έκρηξη στο Aeon Mall φέρεται να σημειώθηκε περίπου μιάμιση ώρα μετά τον σεισμό.

Σύμφωνα με το TV Asahi, η Πυροσβεστική έλαβε κλήση γύρω στις 18:00, με αναφορές για λευκό καπνό και δυνατό ήχο έκρηξης. Η έκρηξη φαίνεται να προκάλεσε την κατάρρευση μέρους του δεύτερου ορόφου, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι όσοι αγνοούνται μπορεί να ήταν εργαζόμενοι που είχαν παραμείνει στο κτίριο μετά την απομάκρυνση των πελατών.

Footage captures the moment a powerful explosion occurred at Aeon Mall following the earthquake in Kumamoto, Japan, where multiple people have been confirmed dead. pic.twitter.com/cxVc26H3gx — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Μέχρι τις 21:51, η Πυροσβεστική είχε ανακοινώσει ότι τρεις άνθρωποι είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο από το εμπορικό κέντρο και ότι είχαν τις αισθήσεις τους. Ωστόσο, στο εσωτερικό του κτιρίου υπήρχε ακόμη πιθανότητα εγκλωβισμένων.

Αυτό διαφοροποιεί την εικόνα της καταστροφής, καθώς δεν πρόκειται μόνο για άμεση κατάρρευση από τη σεισμική δόνηση, αλλά και για δευτερογενές περιστατικό, πιθανώς σχετιζόμενο με βλάβη στις εγκαταστάσεις μετά τον σεισμό.

Στρατός στις επιχειρήσεις διάσωσης

Η κατάσταση στο Aeon Mall κρίθηκε τόσο σοβαρή ώστε, σύμφωνα με το TV Asahi, ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε την αποστολή δυνάμεων της Χερσαίας Αυτοάμυνας για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες, αστυνομία, ασθενοφόρα και στρατιωτικά συνεργεία, ενώ η πρόσβαση παραμένει δύσκολη λόγω συντριμμιών, καπνού και κινδύνου νέων καταρρεύσεων.

Το Reuters μετέδωσε ότι η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου έχει ανοίξει, αποκαλύπτοντας μεταλλικές δοκούς, με συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί στον χώρο στάθμευσης.

🇯🇵 More than 50 people were injured in one of the prefectures on Kyushu Island in Japan after powerful 7,1 earthquakes



Japanese Prime Minister Sanae Takaichi reported that the tremors caused fires, damage to roads and bridges, as well as the collapse of buildings.



NHK reported… pic.twitter.com/hTFjhdZPl1 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 28, 2026

Η JMA ονόμασε τον σεισμό «Σεισμό του Κουμαμότο 2026»

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ονομάζεται πλέον επίσημα «Σεισμός του Κουμαμότο 2026», καθώς πληροί τα κριτήρια ισχυρής χερσαίας δόνησης με μέγεθος άνω των 7 Ρίχτερ και μεγάλη ένταση στην κλίμακα shindo.

Σύμφωνα με την τρίτη επίσημη ενημέρωση της JMA, ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:27 τοπική ώρα, είχε προσωρινό μέγεθος 7,1 και εστιακό βάθος 16 χιλιομέτρων. Η μέγιστη ένταση shindo 7 καταγράφηκε στις περιοχές Ούκι και Χικάβα, ενώ ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή από τη Χοκουρίκου έως την Κιούσου.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ωστόσο, αναθεώρησε την αρχική της εκτίμηση και προσδιόρισε το μέγεθος του σεισμού στα 6,8 Ρίχτερ, γεγονός που εξηγεί τη διαφορά που εμφανίζεται ανάμεσα στις διεθνείς μεταδόσεις.

BREAKING: Police are searching for 20 to 30 employees believed to be trapped after a partial collapse at Aeon Mall in Kumamoto, Japan. pic.twitter.com/TnGE5UnZF8 — Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2026

61 μετασεισμοί μέσα στις πρώτες ώρες

Ένα από τα σημαντικότερα νέα στοιχεία είναι η έντονη μετασεισμική δραστηριότητα.

Η JMA ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 20:00 τοπική ώρα είχαν καταγραφεί 61 μετασεισμοί με ένταση τουλάχιστον shindo 1. Από αυτούς, τρεις έφτασαν το shindo 5-lower, επτά το shindo 4 και 17 το shindo 3.

Η υπηρεσία προειδοποιεί ότι στις περιοχές που δέχθηκαν τα ισχυρότερα πλήγματα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καταρρεύσεων και κατολισθήσεων, καλώντας τους κατοίκους να μην πλησιάζουν επικίνδυνα σημεία χωρίς απόλυτη ανάγκη.

Η προειδοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο Κουμαμότο η μνήμη του 2016 παραμένει ζωντανή. Τότε, η περιοχή είχε πληγεί από διπλό μεγάλο σεισμό, με δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες.

Κατέρρευσε καμινάδα σε εργοστάσιο – Αγνοούνται εργαζόμενοι

Πέρα από το εμπορικό κέντρο, σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε και στις εγκαταστάσεις της Nippon Paper Industries στο Γιατσουσίρο.

Σύμφωνα με το Reuters και το NHK, κατέρρευσε καμινάδα του εργοστασίου και υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους που παραμένουν αγνοούμενοι.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από διεθνή πρακτορεία δείχνουν εκτεταμένες ζημιές στη βιομηχανική εγκατάσταση, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τμήματα της κατασκευής.

Επτά πυρκαγιές, ζημιές σε κάστρο και οδικό δίκτυο

Σύμφωνα με το ιαπωνικό Reuters, η Πυροσβεστική είχε καταγράψει έως τις 19:30 επτά πυρκαγιές στην επαρχία Κουμαμότο. Την ίδια ώρα, αναφέρθηκαν καταρρεύσεις κτιρίων, ζημιές σε γέφυρες και μεγάλες ρωγμές σε οδικούς άξονες.

Ζημιές υπέστη και το ιστορικό κάστρο του Κουμαμότο, το οποίο βρισκόταν ακόμη σε διαδικασία αποκατάστασης από τον καταστροφικό σεισμό του 2016. Ιαπωνικά μέσα μεταδίδουν ότι κατέρρευσαν τμήματα των πέτρινων τειχών του.

Το TV Asahi μετέδωσε επίσης ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας, είχαν καταγραφεί 12 καταρρεύσεις σπιτιών και τέσσερις περιπτώσεις εγκλωβισμένων σε κατοικίες ήδη από τις 17:00.

Χάος σε μεταφορές, εργοστάσια και δίκτυα

Η Kyushu Electric Power ανέφερε ότι περίπου 48.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ υπήρξαν προβλήματα και στην παροχή φυσικού αερίου σε περίπου 10.000 κατοικίες, σύμφωνα με ιαπωνικά δημοσιεύματα που παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

Η JR Kyushu ανέστειλε για το υπόλοιπο της ημέρας τα δρομολόγια του Kyushu Shinkansen μεταξύ Χακάτα και Καγκοσίμα-Τσούο, ενώ εμπορική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε και ανατράπηκε στον σταθμό Γιατσουσίρο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το αεροδρόμιο Aso Kumamoto έκλεισε τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, ενώ μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις της TSMC, της Sony και της Fujifilm, προχώρησαν σε απομάκρυνση εργαζομένων ή έλεγχο των εγκαταστάσεών τους.

Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Η ιαπωνική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν αναφορές για ανωμαλίες στους πυρηνικούς σταθμούς Γκενκάι, Σεντάι και Ικάτα, παρά την ισχυρή δόνηση που έπληξε την Κιούσου και ευρύτερες περιοχές της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας.

Η πληροφορία θεωρείται κρίσιμη για την ιαπωνική κυβέρνηση, καθώς κάθε ισχυρός σεισμός στη χώρα επαναφέρει την ανησυχία για την ασφάλεια των πυρηνικών υποδομών μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011.

Το μεγάλο ερώτημα: πόσοι βρίσκονται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια

Ο επίσημος συνολικός απολογισμός δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί. Τα νεότερα ιαπωνικά ρεπορτάζ μιλούν για τουλάχιστον αρκετούς επιβεβαιωμένους νεκρούς στο Aeon Mall, περίπου 90 τραυματίες σε νοσοκομεία και 20 έως 30 αγνοούμενους, κυρίως εργαζόμενους του εμπορικού κέντρου.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης θα συνεχιστούν όλη τη νύχτα, με τις Αρχές να δίνουν προτεραιότητα στο εμπορικό κέντρο, στο εργοστάσιο της Nippon Paper Industries και στις κατοικίες όπου υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει θέσει σε λειτουργία έκτακτο μηχανισμό αντιμετώπισης καταστροφών, ενώ περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν κληθεί να μετακινηθούν σε κέντρα εκκένωσης.

Καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται και οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με τις άμεσες συνέπειες της ισχυρής δόνησης, αλλά και με έναν αγώνα χρόνου: να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι πριν οι καταρρεύσεις, οι πυρκαγιές και η ζέστη μετατρέψουν την επιχείρηση διάσωσης σε ακόμη δυσκολότερη μάχη.