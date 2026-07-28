Σκηνές χάους εκτυλίσσονται στη νοτιοδυτική Ιαπωνία μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων, σοβαρές ζημιές στις υποδομές και δεκάδες τραυματισμούς. Την ίδια ώρα, οι Αρχές δίνουν μάχη για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί, ενώ περισσότεροι από 150.000 πολίτες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μεταφερθούν σε ασφαλείς χώρους.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση NHK, «πολλοί άνθρωποι» έχουν παγιδευτεί μέσα σε εμπορικό κέντρο που υπέστη σοβαρές ζημιές, όταν κατέρρευσε ένας από τους ορόφους του.

Νωρίτερα, η τοπική αστυνομία είχε αναφέρει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε πληροφορίες για έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στην πόλη Κουμαμότο, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αν υπάρχουν θύματα ή το μέγεθος των ζημιών.

Πάνω από 50 τραυματίες και καταρρεύσεις κατοικιών

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τη σφοδρή σεισμική δόνηση, ενώ έχουν καταρρεύσει κατοικίες και κτίρια, έχουν προκληθεί σοβαρές φθορές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

🚨#BREAKING_NEWS A strongest 7.1 earthquake hits southern Japan causing many damages and leaving injuries, authorities has issued an tsunami advisory, officials say. pic.twitter.com/w9xByu7kId — Jorge Flores Nava (@JorgeFNAVA) July 28, 2026

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να αποτιμούν το μέγεθος της καταστροφής.

«Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών αλλά έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι…σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρρευσαν», ανέφερε η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός από το γραφείο της στο Τόκιο.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες λέγοντας: «Πάνω απ’ όλα ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για να προστατευτούν, όπως το να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία».

Σύμφωνα με το NHK, ένα νοσοκομείο στην περιοχή υποδέχθηκε περισσότερους από 50 τραυματίες. Επιπλέον, περισσότερες από δέκα κατοικίες έχουν καταρρεύσει, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε τέσσερα από αυτά τα σπίτια.

Significant damage reported in Kumamoto, Japan, with major road damage. pic.twitter.com/0qXqjRVxnQ — World Source News (@Worldsource24) July 28, 2026

Τραυματισμοί αναφέρθηκαν και μεταξύ επιβατών τρένου υψηλής ταχύτητας που βρισκόταν σε κίνηση όταν σημειώθηκε ο σεισμός, σύμφωνα με την εφημερίδα Nikkei.

Έφτασε στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας «σίντο»

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:27 τοπική ώρα (10:27 ώρα Ελλάδας) στο νησί Κιούσου και είχε προκαταρκτικό μέγεθος 7,1 βαθμών.

Η ένταση της δόνησης έφτασε στο μέγιστο επίπεδο 7 της ιαπωνικής κλίμακας «shindo» («σίντο»), η οποία αποτυπώνει το πόσο έντονα γίνεται αισθητός ένας σεισμός στις πληγείσες περιοχές.

Αρχικά εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι με εκτιμώμενο ύψος κύματος έως ένα μέτρο, όμως λίγο αργότερα η JMA προχώρησε στην άρση της.

Προβλήματα σε μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροδότηση

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου.

Οι σιδηρόδρομοι JR Kyushu ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν τη λειτουργία των δρομολογίων τους, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε τον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης, με αποτέλεσμα αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν ή να εκτρέψουν πτήσεις.

🌊 Powerful 7.1 Earthquake Strikes Japan, Tsunami Warning Issued



A magnitude 7.1 earthquake has struck Japan, triggering tsunami warnings along parts of the country's coastline.



Authorities say the first waves have already reached shore, while emergency services continue to… pic.twitter.com/BdjPwVTNOK — Vortex Report (@VortexReportX) July 28, 2026

Προβλήματα καταγράφηκαν και στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς οι εταιρείες KDDI και Docomo ενημέρωσαν ότι επηρεάστηκαν τα δίκτυά τους.

Η εταιρεία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power ανακοίνωσε ότι περίπου 45.000 νοικοκυριά στην επαρχία Κουμαμότο έμειναν χωρίς ρεύμα. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες της περιοχής εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

Από την πλευρά της, η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς.

«Δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος»

Τη σφοδρότητα της δόνησης περιέγραψε υπάλληλος του NHK που βρισκόταν στην επαρχία Κουμαμότο.

«Όταν συνέβη ο σεισμός, η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος», δήλωσε περίπου μισή ώρα μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση.

Η Ιαπωνία συγκαταλέγεται στις πλέον σεισμογενείς χώρες παγκοσμίως, καθώς καταγράφεται κατά μέσο όρο μία σεισμική δόνηση κάθε πέντε λεπτά.

Η επαρχία Κουμαμότο είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο ισχυρών σεισμών το 2016, όταν μία δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών ακολουθήθηκε δύο ημέρες αργότερα από ακόμη μία μεγέθους 7,3 βαθμών. Οι δύο σεισμοί είχαν προκαλέσει τον θάνατο 273 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 2.800.

Πιο πρόσφατα, στις 25 Ιουνίου, είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών στη βόρεια Ιαπωνία, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.