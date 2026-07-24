Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, συμπληρώνοντας τη 13η διαδοχική νύχτα στρατιωτικών επιχειρήσεων με στόχο, όπως αναφέρει, τη μείωση της απειλής που συνιστά η Τεχεράνη για τα εμπορικά πλοία και τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στις 21:00 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (ET) της 23ης Ιουλίου (01:00 GMT) και είχαν ως στόχους στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), δίκτυα επικοινωνιών, παράκτιες θέσεις επιτήρησης και ναυτικές στρατιωτικές υποδομές του Ιράν.

Η CENTCOM υποστήριξε ακόμη ότι, παρά τις πρόσφατες επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοΐα, επισημαίνοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από την περιοχή με την υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται σε ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Εκρήξεις και δύο τραυματίες

Εκρήξεις έχουν καταγραφεί σε διαφορετικές περιοχές του Ιράν από το νέο κύμα των αμερικάνικων δυνάμεων, με τις αρχές να αναφέρουν τουλάχιστον δύο τραυματίες.

Στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στην επαρχία Χορμοζγκάν, πλήγματα σημειώθηκαν στην κατοικημένη συνοικία Ταπέ Αλλάχ-ο-Ακμπάρ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, το οποίο επικαλέστηκε τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας, από τις επιδρομές τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι.

Την ίδια ώρα, το κρατικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι δύο «εχθρικά βλήματα» έπληξαν περιοχή έξω από την πόλη Χοντάμπ, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των ζημιών.

Αναφορές για εκρήξεις υπήρξαν επίσης στις πόλεις Χοραμαμπάντ και Κοναράκ, ωστόσο δεν διευκρινίστηκε τι τις προκάλεσε. Παράλληλα, το IRIB και το πρακτορείο Fars έκαναν λόγο για εκρήξεις στην παράκτια πόλη Τζασκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Στην πρωτεύουσα, το πρακτορείο Mehr ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας πάνω από την ανατολική Τεχεράνη.