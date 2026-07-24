Το Ιράν φέρεται να απέρριψε πρόταση για κατάπαυση του πυρός που διαβιβάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Ιρακινών διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται Ιρανούς και Ιρακινούς αξιωματούχους, ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ Ζαΐντι, μετέβη την Πέμπτη στην Τεχεράνη μεταφέροντας πρόταση, η οποία διαμορφώθηκε λίγο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα ότι η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται για μια «προσωρινή συμφωνία» που δεν αντιμετωπίζει το τελικό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, ζήτημα που αποτελεί βασικό σημείο εμπλοκής στις διαπραγματεύσεις.

Το γραφείο του Αλί αλ Ζαΐντι ανακοίνωσε ότι ο Ιρακινός πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Τεχεράνη για να προωθήσει τον διάλογο και την ειρήνη, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του ιρακινού εδάφους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν.