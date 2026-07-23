Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα χρησιμοποιήσει ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών για να αποζημιώσει «κάθε ζημιά» που θα προκληθεί σε πλοία και φορτία από επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο και στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

«Παρακαλώ αυτή η δήλωση να θεωρηθεί ότι ισχύει, μέχρι νεωτέρας, πως από αυτή τη στιγμή και στο εξής, οποιαδήποτε και κάθε ζημιά προκληθεί σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθεί με ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.