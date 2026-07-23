Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν στις 18:45, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, σηματοδοτώντας τη 13η συνεχόμενη νύχτα των επιθέσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην απόδοση ευθυνών στην Τεχεράνη και στον περιορισμό των απειλών που, κατά την Ουάσινγκτον, θέτουν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης στην εμπορική ναυσιπλοΐα.

U.S. forces started another night of strikes against Iranian military targets at 6:45 p.m. ET today. This is the 13th consecutive night of strikes aimed to hold Iran accountable and diminish threats from the Islamic Revolutionary Guard Corps to commercial shipping. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 23, 2026

Νωρίτερα ιρανικά μέσα ανέφεραν εκρήξεις σε αρκετές περιοχές.

Η νέα νύχτα βομβαρδισμών ακολούθησε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη μεγαλύτερης κλιμάκωσης των αμερικανικών επιχειρήσεων. Σε συνέντευξή του στο Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «μαζικής επίθεσης» κατά του Ιράν, μεγαλύτερης από τα πλήγματα που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής.

«Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από οποιαδήποτε προηγούμενη. Βρίσκομαι κοντά στη λήψη απόφασης. Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι γι’ αυτή», δήλωσε, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν έχει ακόμη λάβει την τελική του απόφαση.

Ο Τραμπ συνέδεσε το ενδεχόμενο της νέας μεγάλης επιχείρησης με τις συνεχιζόμενες απειλές κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας και τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, προειδοποίησε το Ιράν και τους Χούθι ότι θα υποστούν «μεγάλη στρατιωτική τιμωρία» για τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πλοία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιούν ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο της Ουάσινγκτον, προκειμένου να καλύπτεται «κάθε ζημιά» που προκαλείται σε πλοία και φορτία από επιθέσεις στην περιοχή.