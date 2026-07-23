Η Τουρκία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα εξαιρετικά ευαίσθητο περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Ιουλίου, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εργαστήριο παραγωγής της αμυντικής βιομηχανίας TUSAŞ στην περιοχή του Εσκισεχίρ, με το γεγονός να παίρνει ελάχιστη δημοσιότητα ακόμα και στην Τουρκία. Η είδηση εμφανίστηκε περιορισμένα στο διαδίκτυο και υποβαθμίστηκε από τον τουρκικό Τύπο.

Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί τον πυρήνα της TEI, θυγατρικής της TUSAŞ, όπου κατασκευάζεται και συντηρείται οτιδήποτε αφορά κινητήρες αεροσκαφών, ελικοπτέρων και αυτόνομων αεροσκαφών.

Παράλληλα, ο όμιλος εμπλέκεται άμεσα στην ανάπτυξη του μαχητικού 5ης γενιάς KAAN, στις δομικές αναβαθμίσεις των F-16, σε διαστημικά προγράμματα, αλλά και στην παραγωγή εξαρτημάτων για κολοσσούς όπως η Airbus, η Boeing, η Lockheed Martin, η Sikorsky και η Leonardo.

Γεωπολιτικά παιχνίδια, υποψίες δολιοφθοράς και η επόμενη μέρα

Το χρονικό σημείο εκδήλωσης του περιστατικού, τροφοδοτεί σενάρια και αιχμές για πιθανή δολιοφθορά με στόχο να πληγεί η επιχειρησιακή αυτονομία της χώρας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, αν η χώρα δεν είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα των F-35, στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα πραγματοποιούνταν η συντήρηση όλων των μαχητικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των κρατών του Κόλπου.

Όπως τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι, η ζημιά στον πολύ εξειδικευμένο τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό αναμένεται να επιφέρει πρόσθετες χρονικές καθυστερήσεις σε κρίσιμα εξοπλιστικά projects, ακριβώς τη στιγμή που η Άγκυρα πίεζε για την ταχύτερη ολοκλήρωσή τους.

Από την πλευρά της ηγεσίας, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Χαλούκ Γκιουργκούν, τοποθετήθηκε για την κατάσβεση, αναφέροντας: «Το σημαντικότερο στοιχείο είναι πως δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες».

Eskişehir’deki TEI yerleşkemizde meydana gelen yangın, ilgili ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır.



En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Soğutma çalışmaları ile olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ilgili… — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) July 21, 2026

Οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν προληπτικά καθώς στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, μονάδες της Πολιτικής Προστασίας, ασθενοφόρα και στρατιωτικά συνεργεία. Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχών ότι οι εργασίες στα εξοπλιστικά προγράμματα θα συνεχιστούν κανονικά, η τεχνική αυτοψία στο εσωτερικό του συγκροτήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποτιμηθεί το ακριβές μέγεθος των καταστροφών.