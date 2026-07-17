Μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών στη Λιβύη ανακοίνωσε η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία για την αρχαία ελληνική πόλη της Απολλωνίας στη σημερινή Σούσα.

Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν ένα αρχαίο θέατρο με θέα στη Μεσόγειο, επαναταυτοποίησαν έναν ελληνικό ιππόδρομο που χαρακτηρίζεται μοναδικός για την περιοχή και εντόπισαν σημαντικά ιερά συγκροτήματα, τα οποία αναμένεται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις για την ιστορία και την ανάπτυξη της πόλης.

Σύμφωνα με το Libya Review, τα νέα ευρήματα αποτελούν σημαντική επιστημονική εξέλιξη, καθώς μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την πολεοδομία, τη δημόσια ζωή και τον πολιτιστικό ρόλο της Απολλωνίας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αρχαίο θέατρο, το οποίο ταυτοποιήθηκε πρόσφατα και δεσπόζει σε σημείο με θέα προς τη Μεσόγειο Θάλασσα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της Απολλωνίας ως σημαντικού αστικού και πολιτιστικού κέντρου της αρχαιότητας.

Εξίσου εντυπωσιακή θεωρείται η επανανακάλυψη του ελληνικού ιπποδρόμου.

Ο επικεφαλής της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη Λιβύη, καθηγητής Βενσάν Μισέλ, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα μοναδικό μνημείο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί αντίστοιχο στην Κυρηναϊκή ούτε, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, σε άλλη περιοχή της Μεσογείου.

Ο Βενσάν Μισέλ υπογράμμισε ότι η ανακάλυψη έχει ιδιαίτερη αρχαιολογική σημασία και ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα αξιολόγηση της ιστορίας της Απολλωνίας, αλλά και της θέσης που κατείχε στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα νέα ευρήματα θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της οργάνωσης της πόλης, των δημόσιων χώρων της και του ρόλου που διαδραμάτιζε στην ευρύτερη περιοχή της Κυρηναϊκής κατά την ελληνική και τη ρωμαϊκή περίοδο.

Πολυετής αρχαιολογική έρευνα στη Λιβύη

Η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή δραστηριοποιείται στη Λιβύη εδώ και δεκαετίες, πραγματοποιώντας συστηματικές ανασκαφές στην αρχαία Απολλωνία, όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά κατάλοιπα της ελληνικής και ρωμαϊκής εποχής.

Από το 2011 επικεφαλής της αποστολής είναι ο καθηγητής Βενσάν Μισέλ, ο οποίος συντονίζει τις έρευνες με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής και τη διατήρηση της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Οι επιστημονικοί φορείς που συμμετέχουν στην αποστολή εκτιμούν ότι το αρχαίο θέατρο, ο ελληνικός ιππόδρομος και τα ιερά συγκροτήματα ανοίγουν νέους δρόμους για την αρχαιολογική έρευνα.

Παράλληλα, ενισχύουν τη θέση της Απολλωνίας ως ενός από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά κέντρα της Λιβύης και αναμένεται να προσφέρουν νέα στοιχεία για την εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής παρουσίας στην Κυρηναϊκή και τη Μεσόγειο.