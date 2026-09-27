Η Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί της, για πρώτη φορά, κέρδισαν αρκετές έδρες στις έμμεσες εκλογές γερουσιαστών, ώστε να αποκτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα.

Η γαλλική ακροδεξιά, ο Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί του, για πρώτη φορά, κέρδισαν αρκετές έδρες στις έμμεσες εκλογές γερουσιαστών, ώστε να αποκτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία.

Από τις 348 έδρες της Γερουσίας, στις σημερινές εκλογές ανανεώνονταν οι 178. Η ακροδεξιά θα έχει συνολικά 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή της, μια σημαντική επιτυχία λιγότερο από επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου. Ο RN, που είχε ήδη 3 γερουσιαστές, εκλέγει άλλους 9, ενώ το συμμαχικό κόμμα UDR εξέλεξε δύο γερουσιαστές.

Είναι η πρώτη φορά που ο Εθνικός Συναγερμός ξεπερνά το όριο των 10 εδρών στη Γερουσία.

«Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας», ανέφερε η Λεπέν, η υποψήφια του RN για την προεδρία, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο RN είναι ήδη το μεγαλύτερο κόμμα στην Εθνοσυνέλευση, αφού στις εκλογές του 2024 εξέλεξε 119 βουλευτές.

Οι εκλογές αυτές είναι έμμεσες, καθώς οι γερουσιαστές αναδεικνύονται από τους βουλευτές και τους τοπικούς αιρετούς αξιωματούχους.