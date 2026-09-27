Για τα στερεότυπα της εξωτερικής εμφάνισης στη μικρή οθόνη αλλά και τη δική της προσωπική διαδρομή μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου, ξεκαθαρίζοντας πως η επιτυχία μιας παρουσιάστριας δεν εξαρτάται από συγκεκριμένα αισθητικά πρότυπα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Hello και τη δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα, η οικοδέσποινα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» κλήθηκε να απαντήσει αν μια γυναίκα στην τηλεόραση κρίνεται περισσότερο για την εικόνα της παρά για το έργο της.

Η Σίσσυ Χρηστίδου τοποθετήθηκε αναφέροντας:

«Όχι επί της ουσίας, ίσως παροδικά και επιφανειακά. Δεν θεωρώ πως μια ωραία εμφάνιση μπορεί να αρκεί για να είναι καλή μια παρουσιάστρια ούτε πως μια ικανή παρουσιάστρια χρειάζεται οπωσδήποτε να χωράει στα στάνταρ της “τέλειας γυναίκας” για να πετύχει. Ναι, η τηλεόραση είναι εικόνα, αλλά η ομορφιά δεν είναι εικόνα απαραίτητα».

«Πέρασα εγκυμοσύνες, δυσκολίες, αυξομειώσεις βάρους»

Στη συνέχεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη διαμόρφωση της αυτοπεποίθησής της κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών παρουσίας της στα τηλεοπτικά πράγματα, περιγράφοντας τις αλλαγές που υπέστη το σώμα και η ψυχολογία της.

Στο ερώτημα σχετικά με το πώς μεταβλήθηκε η σχέση με την εικόνα της στην πορεία των ετών, η Σίσσυ Χρηστίδου εξήγησε:

«Κάνω αυτή τη δουλειά πάνω από είκοσι χρόνια πια. Πέρασα εγκυμοσύνες, δυσκολίες, αυξομειώσεις βάρους, μεγάλωσα, ωρίμασα. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι η αυτοπεποίθηση μου είναι τελικά αντιστρόφως ανάλογη με την εικόνα μου και απόλυτα συνδεδεμένη με τις εμπειρίες και την προσωπική εσωτερική εξέλιξη μου».

Η ίδια έκλεισε την τοποθέτησή της υπογραμμίζοντας τη σημασία της εσωτερικής ισορροπίας:

«Σήμερα νιώθω πιο όμορφα από ποτέ, κι ας μην ισχύει αυτό για την εικόνα μου. Ισχύει μέσα μου, κι αυτό αρκεί».