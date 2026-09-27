Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζουν από αύριο δύο πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ιταλική αγορά.

Πρώτη έλαβε τη σχετική απόφαση η Eni, Εθνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων.

Η σχετική μείωση θα ισχύσει από το πρωί της Δευτέρας 28/9/2026, στις 8 ώρα Ιταλίας, για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα, με την τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της συγκεκριμένης εταιρείας να ορίζεται στα 1,99 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,19 ευρώ το λίτρο.

Το ιταλικό δημόσιο κατέχει περίπου το 32% των μετοχών της Eni, όπως και το δικαίωμα να ορίζει το διοικητικό της συμβούλιο και να ασκεί βέτο σε βασικής σημασίας υποθέσεις. Η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει το ένα πέμπτο του συνολικού αριθμού πρατηρίων υγρών καυσίμων της Ιταλίας.

Απόψε η πετρελαϊκή εταιρεία Italiana Petroli, αζέρικης ιδιοκτησίας, ανακοίνωσε επίσης ότι πρόκειται και εκείνη να μειώσει την τιμή της βενζίνης και του ντίζελ, αρχής γενομένης από αύριο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ευχαρίστησε τις δύο εταιρείες και υπογράμμισε ότι “η κυβέρνησή της θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης”.