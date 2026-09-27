Στον εντοπισμό λέμβου με 32 μετανάστες επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου, περίπου 7 ναυτικά μίλια νότια του νησιού, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια τους 32 επιβαίνοντες της λέμβου.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Εντοπίστηκαν ακόμα 44 αλλοδαποί

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 44 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, όταν σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε τη λέμβο περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νότια του νησιού.

Οι 44 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου, όπου θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.