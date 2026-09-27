Από το «ήρθε ο Μαζώ;» στο «όλα καλά». Και από εκεί στο «ποιος τον συνοδεύει;» και τελικά στο «σε πήρα στον λαιμό μου». Αυτά είναι τα μηνήματα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών.

Ένα χρονικό λίγων ωρών, με μηνύματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που πλέον αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην ανακριτική έρευνα.

Το απόγευμα της 8ης Σεπτεμβρίου, στις 19:23, ο υπνοθεραπευτής στέλνει στη γιατρό:

Υπνοθεραπευτής: «Ήρθε ο Μαζώ;»

56χρονη: «Ναι, ήρθε».

Είχε μόλις ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Ο καλλιτέχνης υποβάλλεται σε υδροθεραπεία ενώ συζητά με τη γιατρό για περίπου μία ώρα για την πλασμαφαίρεση της επόμενης ημέρας για την οποία είχε αμφιβολίες.

Λίγο αργότερα, η γιατρός στέλνει στον υπνοθεραπευτή ότι έχει καταφέρει να πείσει τον Μαζωνάκη να προχωρήσει στη θεραπεία την επόμενη ημέρα.

Στις 13:43 της 9ης Σεπτεμβρίου ο υπνοθεραπευτής επικοινωνεί ξανά με τη γιατρό.

Υπνοθεραπευτής: Ο Μαζωνάκης έχει φτάσει;

56χρονη: Όχι ακόμα.

Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 14:45, η γιατρός τού στέλνει μήνυμα «Όλα καλά».

Μαζί με το μήνυμα, σύμφωνα με την κατάθεση, έστειλε και φωτογραφία του Μαζωνάκη, ο οποίος εμφανιζόταν με κλειστά μάτια ενώ όπως προκύπτει από την έρευνα του είχε χορηγήσει μέθη.

«Θα έκοβα το χέρι μου ότι κοιμάται, άμα τη δείτε θα καταλάβετε, είναι κατακόκκινος. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ημιθανής. Εγώ νόμιζα ότι ο άνθρωπος κοιμάται και είναι καλά η διαδικασία. Θα έλεγε κάποιος όλα καλά και θα έστελνε αυτή τη φωτογραφία που κακώς την έστειλε επαναλαμβάνω», είπε στο MEGA ο υπνοθεραπευτής.

Στις 17:25, και αφού ο καλλιτέχνης είναι νεκρός στο «Ελπίς» ο υπνοθεραπευτής στέλνει νέο μήνυμα.

Υπνοθεραπευτής: «Ρε μπελά που βρήκαμε…. Ποιος τον συνοδεύει;»

56χρονη: «Το ΕΚΑΒ τον πήρε. Θα πάω και εγώ με τον Ηλία σε λίγο».

Υπνοθεραπευτής: «Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα. Μην βγει παραέξω η ιστορία. Αν θες να έρθω πες μου».

Όπως διευκρινίζει στην κατάθεσή του, με τη συγκεκριμένη φράση εννοούσε να προστατευθεί η ιδιωτικότητα του Μαζωνάκη μέχρι να γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Λίγο αργότερα πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης τον θάνατο του τραγουδιστή. Στις 18:01 στέλνει στη γιατρό:

Υπνοθεραπευτής: «Το ‘μαθες;».

56χρονη: «Ναι, μόλις».

Υπνοθεραπευτής: «Δεν το πιστεύω… σε πήρα στον λαιμό μου».

300 πλασμαφαιρέσεις τον χρόνο πραγματοποιούνταν στο ιατρείο του Κολωνακίου

Όπως αποκαλύπτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο ΒΗΜΑ, στην οδό Καρνεάδου πραγματοποιούνταν περίπου 300 πλασμαφαιρέσεις τον χρόνο, με το κόστος κάθε θεραπείας να φτάνει περίπου τις 6.000 ευρώ.

Είκοσι εγκληματικά λάθη βλέπουν αξιωματικοί της ΕΛΑΣ στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με το ενδιαφέρον της έρευνας να στρέφεται στην άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Τα στοιχεία της άρσης θα δώσουν στον 32ο τακτικό ανακριτή ένα ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων ωρών πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Ποιοι ήταν στο ιατρείο του Κολωνακίου όταν πέθανε ο τραγουδιστής

Όπως αποκάλυψε χθες το MEGA, εκείνη την ημέρα στο ιατρείο της Καρνεάδου όταν ξεψυχούσε ο Μαζωνάκης ήταν 9 άτομα.

Η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός , ο 58χρονος σύζυγός της και ιδιοκτήτης του ιατρείου, 3 εργαζόμενες, 2 ασθενείς αλλά και η κόρη των γιατρών με ένα φίλο της. Η κόρη των γιατρών είναι, σύμφωνα με κατάθεση εργαζόμενης, εκείνη που καλεί το ΕΚΑΒ.

Μάλιστα παρά το γεγονός ότι ο προφυλακισμένος γιατρός διατείνεται για την αθωότητά του μέσα στον Κορυδαλλό οι καταθέσεις στον ανακριτή τον «καίνε».

Όταν παρέλαβε το ΕΚΑΒ τον Γιώργο Μαζωνάκη είπε στις εργαζόμενες: «Ο Μαζωνάκης πέθανε. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Το δίωρο ραντεβού των γιατρών στον Κορυδαλλό

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο για τη δραστηριότητα του ιατρείου.

Οι δύο γιατροί, που συνδέονται και με τον χώρο στην Πατριάρχου Ιωακείμ, όπου πραγματοποιούνταν υδροθεραπείες, ψυχοθεραπείες, υπνοθεραπείες, μασάζ, σάουνα και άλλες εναλλακτικές θεραπείες, συναντήθηκαν χθες στη φυλακή.

Ένα δίωρο τετ α τετ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μια συνάντηση στην οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συζήτησαν την επόμενη ημέρα και τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν.: «Ρε μπελά που βρήκαμε…. Ποιος τον συνοδεύει;»