Την έναρξη σχεδίου για την απομάκρυνση περισσότερων από 11.000 ναυτικών που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περιοχή ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε δήλωσή του, ο κ. Ντομίνγκες χαιρέτισε τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «αποφασιστικό βήμα» για την αποκατάσταση της ναυτικής ασφάλειας και τον τερματισμό των επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας.

«Ύστερα από μήνες ταλαιπωρίας και αγωνίας για χιλιάδες αθώους ναυτικούς, καθώς και αρνητικών επιπτώσεων για ολόκληρο τον κόσμο, χαιρετίζω με βαθιά ικανοποίηση τη συμφωνία ειρήνης που συνήφθη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν», ανέφερε.

Φόρος τιμής στους 14 ναυτικούς που έχασαν τη ζωή τους

Ο Γενικός Γραμματέας του IMO απέτισε φόρο τιμής στους 14 ναυτικούς που, όπως ανέφερε, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στους δεκατέσσερις αθώους ναυτικούς που έχασαν τραγικά τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης», δήλωσε ο κ. Ντομίνγκες.

Πρόσθεσε ότι η αφοσίωσή τους στην υπηρεσία του παγκόσμιου εμπορίου δεν θα ξεχαστεί.

Μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με Ιράν, Ομάν και ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του IMO, η επιχείρηση απομάκρυνσης των ναυτικών θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

«Θα ξεκινήσουμε την εφαρμογή του σχεδίου απομάκρυνσης περισσότερων από 11.000 ναυτικών που εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στην περιοχή», ανέφερε.

Ο κ. Ντομίνγκες τόνισε ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας και ότι έχουν επαληθευτεί οι συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας που απαιτούνται για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

«Προσηλωμένοι στην ασφάλεια των ναυτικών»

Ο Γενικός Γραμματέας του IMO υπογράμμισε ότι ο Οργανισμός παραμένει πλήρως προσηλωμένος στην ασφάλεια των ναυτικών και στη συνέχιση του παγκόσμιου εμπορίου.

«Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των ναυτικών και της απρόσκοπτης συνέχισης του παγκόσμιου εμπορίου», σημείωσε.

Η δήλωση του IMO έρχεται μετά από μήνες έντασης και επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας, που είχαν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στα πληρώματα, στις θαλάσσιες μεταφορές και στην ομαλή λειτουργία των διεθνών εμπορικών ροών.