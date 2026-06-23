Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε σήμερα ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο, αντικρούοντας δηλώσεις της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίς το πρωί ότι οι ΗΠΑ θα αφήσουν πλοία στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητο να επιβάλουν εκ νέου τον αποκλεισμό ιρανικών λιμένων.

Πρόσθεσε ότι «19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βγήκαν χθες από το Ορμούζ»

Νωρίτερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν σκοπεύει να επιτρέψει στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA / ΔΟΑΕ) να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίσθηκαν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

O πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι «η διοίκηση του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική κατάσταση». Το Ιράν θα «διαχειρίζεται» τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας ανέφερε, και πρόσθεσε: «Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται το Ορμούζ».

Μήνυμα στις ΗΠΑ έστειλε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του, και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

«Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους (…) Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων» δήλωσε στο X ο Πεζεσκιάν.