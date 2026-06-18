Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ενωση παραμένει προσηλωμένη σε μία εποικοδομητική σχέση με το Ισραήλ» έπειτα από την ανακοίνωση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ότι διακόπτει «κάθε επαφή» μαζί της.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, η Κάγια Κάλας έγραψε: «Εκτιμώ τον διάλογο και την σχέση μας και είμαι πρόθυμη να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα, με αμοιβαίο σεβασμό και εποικοδομητική διάθεση».

Επιπλέον, δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στη λύση των δύο κρατών και επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Οχθη. «Για να επέλθει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η λύση των δύο κρατών παραμένει η μόνη βιώσιμη οδός. Η ΕΕ έχει καταδικάσει τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι καθιστούν όλο και πιο δύσκολη την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτή είναι η θέση της ΕΕ», ανέφερε η ίδια.

Νωρίτερα σήμερα, ο Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε ότι διακόπτει «κάθε επαφή» με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις που της αποδίδονται και με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με πληροφορίες αξιωματούχων και διπλωματών, η Κάγια Κάλας που συμμετείχε σε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έκανε τις δηλώσεις αυτές τον περασμένο μήνα στο Μέξικο κατά την διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνομιλιών υψηλού επιπέδου με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της μεξικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, που δημοσιεύθηκαν στο Euractiv, η Κάγια Κάλας συνέκρινε την μεταχείριση που το Ισραήλ επιφυλάσσει στους Παλαιστίνιους στην Γάζα και την Δυτική Οχθη με την πολιτική του απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες αυτές στον λογαριασμό του στο Χ, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών έγραψε: «Μέχρι σήμερα, δεν έχει δημοσιεύσει διάψευση ή απάντηση για το θέμα μετά από αυτήν την σοβαρή δήλωση».

«Κατά συνέπεια, ως υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν έχω άλλη επιλογή παρά να διακόψω κάθε επαφή με την κ. Κάλας όσο δεν ανακαλεί», έγραψε λέγοντας ότι τέτοιες δηλώσεις ισοδυναμούν με «συκοφαντία του αίματος», αναφερόμενος στους μύθους που χρονολογούνται στο Μεσαίωνα σύμφωνα με τους οποίους οι εβραίοι δολοφονούσαν παιδιά μη εβραίων για λατρευτικούς σκοπούς.

Οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ενωση επιδεινώθηκαν λόγω του πολέμου στην Γάζα και της βίας ισραηλινών στρατιωτών και εποίκων κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Οχθη.

Ο Σάαρ κατηγόρησε επίσης σήμερα την Κάγια Κάλας για «εμμονή και κατάφωρη αδικία» απέναντι στο Ισραήλ.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι θα επαναλάβει το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι αρμόδια για την εμπορική πολιτική της Ένωσης να προτείνει ενδεχόμενες κυρώσεις στις προερχόμενες από τους εβραϊκούς οικισμούς της Δυτικής Οχθης εξαγωγές, κυρώσεις που υποστηρίζονται από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Σημείωσε επίσης ότι πολλές χώρες της Ένωσης έχουν προτείνει την επιβολή κυρώσεων κατά του ακροδεξιού ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, εξήγησε όμως ότι δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών για μία τέτοια απόφαση που πρέπει να ληφθεί ομοφώνως, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.