Στη δημοσιότητα δόθηκε η τρίτη δέσμη αποχαρακτηρισμένων αρχείων για UFO/UAP από την κυβέρνηση Τραμπ, με δεκάδες νέα έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο που αφορούν ανεξήγητες θεάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το υλικό αναρτήθηκε στην επίσημη πλατφόρμα του αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου και περιλαμβάνει 72 νέες υποθέσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσινγκτον να δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση του κοινού σε αρχεία που μέχρι σήμερα παρέμεναν απόρρητα ή μερικώς απόρρητα.

Στη νέα δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται και φάκελοι της CIA για μυστηριώδεις θεάσεις, χωρίς όμως σε αυτές τις περιπτώσεις να συνοδεύονται απαραίτητα από βίντεο.

Τα βίντεο του FBI και οι «σφαίρες» φωτός

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι καταγραφές που αποδίδονται στο FBI και αφορούν περιστατικά από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2025.

Στις περιγραφές γίνεται λόγος για φωτεινά αντικείμενα που αιωρούνταν, άλλαζαν σχήμα, χωρίζονταν σε μικρότερα σημεία φωτός ή κινούνταν αθόρυβα σε σχηματισμό.

Bir UFO raporuna göre:



— Temmuz 2025'te ABD'nin kuzeydoğusunda bir çift, merkezinde parlak beyaz çekirdek bulunan bir metre çapında iki kırmızı küre gördü.



— Tanıklar, sessiz hareket eden kürelerin bir süre birlikte uçup sonrasında birleşerek gözden kaybolduğunu aktardı. https://t.co/WeIphfztoS pic.twitter.com/N0G11JLgdD — BPT (@bpthaber) June 12, 2026

Σε περιστατικό του Οκτωβρίου 2024, αυτόπτης μάρτυρας στις βορειοανατολικές ΗΠΑ κατέγραψε με iPhone μια φωτεινή πηγή πάνω από λίμνη. Το αντικείμενο περιγράφεται ως «σφαίρα που έμοιαζε με πλάσμα», η οποία άλλαζε κατά διαστήματα φωτεινότητα και σχήμα, ενώ φέρεται να παρέμεινε σχεδόν ακίνητη για περίπου 45 λεπτά πριν εξαφανιστεί.

The Pentagon just declassified this ORB video 👽🛸



FBI-UAP-PR003, “Orbs Over the Pond,” 2024



This video is part of The White House UFO Files drop 3



In October 2024, at approximately 1851 local time in the northeastern United States, an eyewitness observed a light source below… pic.twitter.com/jmGS8Foofa — Interstellar (@InterstellarUAP) June 12, 2026

Αντίστοιχα, τον Ιούλιο του 2025, δύο μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν στην πίσω αυλή τους δύο κόκκινες φωτεινές σφαίρες, οι οποίες κινούνταν αθόρυβα και συγχρονισμένα, πριν χαθούν πίσω από δέντρα.

Θεάσεις από το 2021 έως το 2023

Σε άλλο περιστατικό, τον Νοέμβριο του 2021, καταγράφηκε φωτεινό αντικείμενο κοντά στον ορίζοντα, το οποίο αρχικά εμφανίστηκε ως μία έντονη πηγή φωτός και στη συνέχεια φέρεται να χωρίστηκε σε πολλαπλά φώτα με ακανόνιστη περιστροφική κίνηση.

Τον Μάρτιο του 2022, μάρτυρας ανέφερε δύο κόκκινες φωτεινές πηγές που αιωρούνταν κοντά στον ορίζοντα και παρέμειναν γενικά ακίνητες, χωρίς να ακουστεί κάποιος ήχος.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν και τα βίντεο που αφορούν περιστατικό του Οκτωβρίου 2023 κοντά σε ευαίσθητη περιοχή εθνικής ασφάλειας στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτή την περίπτωση, το διαθέσιμο υλικό παρουσιάζεται ως ψηφιακή αναπαράσταση βασισμένη σε μαρτυρία ομοσπονδιακού πράκτορα και όχι ως αυθεντική καταγραφή του συμβάντος.

Τι λένε οι αμερικανικές αρχές

Οι αμερικανικές αρχές παρουσιάζουν τη δημοσιοποίηση ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής διαφάνειας γύρω από τα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, γνωστά πλέον επισήμως ως UAP.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι υποθέσεις χαρακτηρίζονται ανεξήγητες δεν σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται εξωγήινη προέλευση. Τα αρχεία περιλαμβάνουν αναφορές, περιγραφές, τεχνικές αξιολογήσεις και οπτικό υλικό, χωρίς όμως οριστικά συμπεράσματα για τη φύση των φαινομένων.

Με άλλα λόγια, η νέα δέσμη αρχείων ενισχύει το μυστήριο γύρω από τις θεάσεις, αλλά δεν δίνει ακόμη την απάντηση που περιμένουν οι φίλοι της εξωγήινης ζωής.

Νέο ενδιαφέρον για τα UFO στις ΗΠΑ

Η δημοσιοποίηση των αρχείων αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση στις ΗΠΑ για το τι γνωρίζουν πραγματικά οι κρατικές υπηρεσίες γύρω από τα UFO και τα UAP.

Τα βίντεο με τις φωτεινές σφαίρες, οι φάκελοι της CIA και οι αναφορές του FBI δημιουργούν νέο υλικό για ανάλυση, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζει την κίνηση ως βήμα διαφάνειας απέναντι στους πολίτες.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει ανοιχτό: πρόκειται για άγνωστα φυσικά φαινόμενα, τεχνολογίες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή κάτι πολύ πιο παράξενο;

Προς το παρόν, τα νέα αποχαρακτηρισμένα αρχεία δεν λύνουν το μυστήριο. Το κάνουν απλώς ακόμη πιο ενδιαφέρον.