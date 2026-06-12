Η κινεζική υπηρεσία κρατικής ασφάλειας υποστήριξε ότι ξένες υπηρεσίες κατασκοπείας και πληροφοριών χρησιμοποιούν νέες και καινοτόμες μεθόδους για την παρακολούθηση των κινεζικών θαλασσών, μεταξύ των οποίων και θαλάσσια ζώα εξοπλισμένα με αισθητήρες.

Σε ανάρτησή του στην κινεζική πλατφόρμα WeChat την Παρασκευή, το υπουργείο προειδοποίησε ότι ένας «αόρατος μυστικός πόλεμος» βρίσκεται σε εξέλιξη στα ύδατα γύρω από την Κίνα, καθώς ξένες υπηρεσίες συλλέγουν ευαίσθητα δεδομένα «μέσω μιας ποικιλίας νέων κατασκοπευτικών συσκευών» με στόχο τη δημιουργία υποθαλάσσιων χαρτών, οι οποίοι, σύμφωνα με το Πεκίνο, αποτελούν «σοβαρή απειλή για την εθνική μας ασφάλεια».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υπουργείου, μεταξύ των μεθόδων κατασκοπείας που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνονται μεγάλα θαλάσσια ζώα, όπως «κατασκοπευτικές χελώνες» και «κατασκοπευτικά ψάρια», τα οποία εντοπίστηκαν να κολυμπούν στα κινεζικά ύδατα φέροντας προσαρτημένους αισθητήρες.

Όπως αναφέρθηκε, τα ζώα αυτά «συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο ευαίσθητα δεδομένα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως τη θερμοκρασία του νερού, την αλατότητα και τα θαλάσσια ρεύματα, και τα μεταδίδουν στο εξωτερικό μέσω δορυφόρου». Ωστόσο, το υπουργείο δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πού ακριβώς εντοπίστηκαν τα ζώα ούτε για το ποιος τα είχε εξοπλίσει με τις συγκεκριμένες συσκευές.

Οι καταγγελίες για χρήση θαλάσσιων ζώων σε επιχειρήσεις κατασκοπείας δεν είναι καινούργιες. Το 2023, οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν αναφέρει ότι η Ρωσία ενίσχυε τα μέτρα ασφαλείας στη ναυτική βάση του στόλου της στη Σεβαστούπολη στη Μαύρη Θάλασσα, λιμάνι που βρίσκεται στην κατεχόμενη από τη Ρωσία ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, χρησιμοποιώντας εκπαιδευμένα δελφίνια. Σύμφωνα με έκθεση της βρετανικής υπηρεσίας αμυντικών πληροφοριών, τα ρινοδέλφινα που φιλοξενούνταν σε πλωτά κλουβιά στο λιμάνι είχαν εκπαιδευτεί ώστε να «αντιμετωπίζουν εχθρικούς δύτες».

Το κινεζικό υπουργείο κρατικής ασφάλειας υποστήριξε επίσης ότι εντόπισε σημαδούρες οι οποίες είχαν «αναπτυχθεί από υπερπόντιο ινστιτούτο θαλάσσιας έρευνας» και ήταν «εξοπλισμένες με πακέτο μετεωρολογικών αισθητήρων», όπως αναφέρει ο Guardian. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι συσκευές αυτές μπορούσαν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις «ακουστικές υπογραφές» των κινεζικών υποβρυχίων.

Παράλληλα, το υπουργείο έκανε λόγο για έναν νέο τύπο «κυματοκινούμενου ανεμόπτερου» (wave glider), το οποίο τροφοδοτείται από την κίνηση των κυμάτων και την ηλιακή ενέργεια. Όπως υποστήριξε, το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται από ξένους παράγοντες για τη μετάδοση «στρατιωτικά σχετιζόμενων δεδομένων του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα πλοίων».

Η Κίνα προβαίνει συχνά σε καταγγελίες για κατασκοπευτικές δραστηριότητες στα γειτονικά της ύδατα, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Σινικής Θάλασσας, της Ανατολικής Σινικής Θάλασσας και των Στενών της Ταϊβάν, περιοχές που συγκαταλέγονται στις πλέον στρατιωτικά ευαίσθητες και αμφισβητούμενες παγκοσμίως.

Το 2024, το Πεκίνο είχε αναφέρει ότι εντόπισε κρυμμένους στον βυθό της θάλασσας «φάρους», οι οποίοι θα μπορούσαν να καθοδηγούν τη διέλευση ξένων υποβρυχίων και να «προετοιμάζουν το πεδίο της μάχης».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα κινεζικών μέσων ενημέρωσης, η κινεζική κυβέρνηση προσφέρει οικονομικές ανταμοιβές σε αλιείς που εντοπίζουν κατασκοπευτικές συσκευές στα χωρικά ύδατα της χώρας. Τα ποσά φέρεται να κυμαίνονται από 50.000 έως 500.000 γιουάν, δηλαδή περίπου από 5.500 έως 55.000 λίρες Αγγλίας.