Αναβρασμό προκαλεί στο Ισραήλ η είδηση ότι Ισραηλινός στρατιώτης σκότωσε βρέφος 7 μηνών κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή ο Φαχέντ Αμπού Χαϊκάλ, Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη, οδηγώντας το αυτοκίνητό του συνάντησε μπλόκο των IDF.

Οι στρατιώτες έκαναν σήμα να σταματήσει και πράγματι το έκανε. Όταν βγήκε από το όχημα για να γίνει ο έλεγχος, όμως, ένας στρατιώτης άνοιξε πυρ, με τις σφαίρες να τραυματίζουν τον ίδιο και τη σύζυγό του, ενώ μία πέτυχε τον 7 μηνών γιο του, Σαμ Αμπού Χαϊκάλ.

Ο πατέρας, έντρομος, έβγαλε το παιδί από το αμάξι και εκλιπαρούσε σε βοήθεια, με τους στρατιώτες να μην αντιδρούν, αλλά να αφήνουν πολίτες να σπεύσουν στο σημείο για τις πρώτες βοήθειες. Όμως, δυστυχώς, ήταν αργά, έγραψε ο Guardian.

Οι IDF, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, υποστήριξαν ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν επειδή έφταιγε ο πατέρας, καθώς ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο.

Εντούτοις, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media διέψευσαν αυτόν τον ισχυρισμό, με τους IDF να ανακοινώνουν λίγο αργότερα ότι διεξάγουν ποινική έρευνα για δολοφονία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Ισραήλ, με Ισραηλινούς να τονίζουν ότι πρέπει να τιμωρηθεί ο στρατιώτης που άνοιξε πυρ, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι τέτοιες εικόνες βλάπτουν την εικόνα των IDF και υποβαθμίζουν τις προσπάθειές τους.

Προσοχή. Ακολουθούν εξαιρετικά σκληρά βίντεο:

Le immagini appena diffuse mostrano il momento in cui, il 5 giugno, nel quartiere di Tel Rumeidah a Al-Khalil, un soldato israeliano ha ucciso a colpi d'arma da fuoco il piccolo Sam Abu Haikal, di 7 mesi. Mentre la famiglia stava tornando a casa in auto pic.twitter.com/xrhVUgBkg6 — TRT Italiano (@trt_italiano) June 10, 2026