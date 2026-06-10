Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της φρικτής επίθεσης με μαχαίρι που συγκλόνισε το Μπέλφαστ, καθώς ο 30χρονος Σουδανός, Χάντι Αλοντίντ, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Την ίδια ώρα, αποκαλύφθηκε η σοβαρότητα των τραυμάτων του θύματος, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το θύμα της επίθεσης ταυτοποιήθηκε ως ο Στίβεν Όγκιλβι, ηλικίας περίπου 40 ετών. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, έχει χάσει το αριστερό του μάτι, ενώ έχει υποστεί σοβαρές βλάβες και στο δεξί μάτι, καθώς και τραύματα στον λαιμό και την πλάτη.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου με τη βοήθεια διερμηνέα αραβικών. Όταν του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες, δεν απάντησε τίποτα, ενώ αστυνομικός της PSNI δήλωσε ότι υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που τον συνδέουν με την υπόθεση.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε επίσης ότι του προσφέρθηκε νομική εκπροσώπηση, την οποία αρνήθηκε. Ο δικαστής, Στίβεν Κίουν, απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισής του με εγγύηση και διέταξε την προφυλάκισή του έως την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο στις 8 Ιουλίου.

Ο δικαστής εξήρε ακόμα τη στάση των πολιτών που έσπευσαν να βοηθήσουν τον Στίβεν Όγκιλβι, καθώς και των πρώτων διασωστών που έφτασαν στο σημείο, σύμφωνα με το BBC. Παράλληλα αναφέρθηκε στα επεισόδια που ακολούθησαν την επίθεση και στην πιθανότητα νέων διαδηλώσεων, καταδικάζοντας τις απειλές κατά των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και προειδοποιώντας ότι όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες ενέργειες μπορούν να «περιμένουν να οδηγηθούν στη φυλακή».

Το βίντεο της επίθεσης – Προσοχή σκληρές εικόνες:

Δράστης και θύμα έμεναν στην ίδια πολυκατοικία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στίβεν Όγκιλβι κατάγεται από τη Σκωτία και διέμενε στην ίδια πολυκατοικία με τον Σουδανό που κατηγορείται για την επίθεση.

Μία γυναίκα δήλωσε στην Daily Mail ότι ο Όγκιλβι θεωρείται ευάλωτο άτομο και ότι ζούσε στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών με τον φερόμενο δράστη. Όπως ανέφερε, κυκλοφορούν πολλές εκδοχές σχετικά με το τι συνέβη, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τον λόγο για τον οποίο δέχτηκε επίθεση.

Γείτονας του θύματος δήλωσε ότι ο Στίβεν Όγκιλβι ήταν κωφός από το ένα αυτί και ότι το παράθυρό του είχε σπάσει πέρυσι όταν το σπίτι του δέχτηκε επίθεση με τούβλο από τοξικομανή τις πρώτες πρωινές ώρες.