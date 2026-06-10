Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Μπέλφαστ η άγρια επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου, με τις Αρχές να ερευνούν περιστατικό που περιγράφεται ως απόπειρα αποκεφαλισμού.

Ένας άνδρας περίπου 30 ετών, τον οποίο η αστυνομία αναφέρει ότι είναι σομαλικής καταγωγής, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Οι Αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «κρίσιμο περιστατικό» και διεξάγουν επείγουσα έρευνα για την υπόθεση.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφουν πολίτες να επεμβαίνουν, προκειμένου να σταματήσουν την επίθεση. Σε ένα από τα πλάνα διακρίνεται άνδρας να χτυπά τον δράστη με ραβδί χέρλινγκ, ενώ άλλοι παρευρισκόμενοι τον ακινητοποιούν στο έδαφος.

Το βίντεο της επίθεσης – Προσοχή σκληρές εικόνες:

🚨HORRIFIC ATTEMPTED BEHEADING ON THE STREETS OF BELFAST 😱



Graphic Warning ⚠️



Just after 10:30pm last night on Kinnaird Avenue, North Belfast, a man was slashed and stabbed in a frenzied attack, with the suspect on top of him on the ground repeatedly hacking at his head and… — J Stewart (@triffic_stuff_) June 9, 2026

Ποιος ήταν ο 32χρονος που αψήφησε τον κίνδυνο και έτρεξε να βοηθήσει;

Πρόκειται για τον Ματ Μαγκ Τίερναν, κάτοικο του δυτικού Μπέλφαστ, ο οποίος τις τελευταίες ώρες έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως ο «ταπεινός ήρωας» της υπόθεσης. Ο ίδιος βρέθηκε τυχαία στο σημείο της επίθεσης και ήταν από τους πρώτους που παρενέβησαν για να σταματήσουν τον δράστη, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωση του θύματος.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην Daily Mail, είχε μόλις επιστρέψει από προπόνηση χέρλινγκ με τον γιο του, όταν παρατήρησε ένα αυτοκίνητο να κάνει όπισθεν «σαν να προσπαθούσε να ξεφύγει από κάτι». Τότε σταμάτησε το όχημά του και μαζί με έναν φίλο του, τον Αντρέ, κατευθύνθηκαν προς το σημείο για να δουν τι συνέβαινε.

Όταν πλησίασαν, αντίκρισαν τον δράστη να επιτίθεται με μαχαίρι στο θύμα. «Το ένστικτο ανέλαβε δράση», είπε χαρακτηριστικά ο 32χρονος, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. Ο ίδιος άρπαξε το ραβδί χέρλινγκ που είχε μαζί του και επιχείρησε να σταματήσει τον επιτιθέμενο, ενώ ο φίλος του προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει.

«Ο Αντρέ βρισκόταν λίγα μέτρα πίσω μου. Έτρεξε προς το μέρος μας και προσπάθησε να ακινητοποιήσει τον δράστη πιάνοντάς τον από τα πόδια, ώστε να απελευθερωθεί το θύμα», ανέφερε.

Ο Ματ Μαγκ Τίερναν περιέγραψε ακόμη ότι χτύπησε ξανά τον δράστη με δύναμη, χωρίς αρχικά να φαίνεται ότι τον επηρεάζει. «Τον χτύπησα ξανά, δυνατά, αλλά δεν φάνηκε να επηρεάζεται. Ωστόσο παραπάτησε προς τα πίσω και άφησε το μαχαίρι. Νομίζω πως ένας άλλος άνδρας που παρακολουθούσε επενέβη και κλότσησε το μαχαίρι μακριά», είπε.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι το θύμα προσπαθούσε να φωνάξει για βοήθεια, όμως δεν μπορούσε λόγω των σοβαρών τραυμάτων που είχε υποστεί στον λαιμό. «Κάποια στιγμή φαινόταν σαν να προσπαθούσε να ουρλιάξει, αλλά δεν είχε τη δύναμη να το κάνει», δήλωσε.

Παρά την έκταση της επίθεσης, ο 32χρονος επιμένει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του ήρωα. «Χαίρομαι που βοηθήσαμε. Ήταν καθαρή τύχη το ότι περάσαμε από εκείνον τον δρόμο, πηγαίναμε προς το βενζινάδικο. Οι άνθρωποι μας αποκαλούν ήρωες, αλλά ειλικρινά θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα έμπαιναν στη μέση και θα βοηθούσαν αν μπορούσαν. Ελπίζω μόνο το θύμα να τα καταφέρει και να αναρρώσει όσο το δυνατόν καλύτερα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο τραυματισμένος άνδρας είχε τις αισθήσεις του παρά τη μεγάλη ποσότητα αίματος που είχε χάσει. «Το θύμα είχε ακόμη τις αισθήσεις του, αλλά ήταν εξαντλημένο από την αιμορραγία», είπε.

Η στάση του προκάλεσε κύμα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι Αρχές έσπευσαν να αναγνωρίσουν δημόσια τον ρόλο όσων παρενέβησαν. Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Βόρειου Ιρλανδίας, Ράιαν Χέντερσον, δήλωσε ότι «είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η γενναιότητα των πολιτών που έτρεξαν προς τον κίνδυνο για να βοηθήσουν τον τραυματισμένο άνδρα».

Από την πλευρά της, η σύντροφός του, Άοϊφε Ο’Ράιλι, δήλωσε πως είναι «πολύ, πολύ ταπεινός» και εξέφρασε την υπερηφάνειά της για τις πράξεις του. «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για τον Ματ. Είναι ο σύντροφός μου και ο πατέρας του παιδιού μου, που παρενέβη και πιθανότατα έσωσε τη ζωή ενός ανθρώπου εκείνο το βράδυ», ανέφερε.

Ο ίδιος, πάντως, εξακολουθεί να υποβαθμίζει τον ρόλο του. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε ότι «βρέθηκα εκεί καθαρά από τύχη» και ότι απλώς κατάφερε να «προστατεύσει έναν άνθρωπο» τη στιγμή που η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο, όπως μεταδίδει το Belfast Telegraph.