Νύχτα τρόμου επικράτησε στο Μπέλφαστ μετά την απόπειρα ενός Σουδανού μετανάστη να αποκεφαλίσει έναν άνδρα στη μέση του δρόμου.

Εκατοντάδες διαδηλωτές κατά των μεταναστών πυρπόλησαν αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Ένα κτίριο κοντά στο κέντρο της πόλης πυρπολήθηκε, επίσης, με τους κατοίκους να λένε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στους κάδους απορριμμάτων και στη συνέχεια έριξαν μολότοφ.

"If you want to protest do so legally and ignore the far right agitators… who wind things up and then walk away, running for the hills when trouble starts and leave the consequences of arrest and criminal charges and prosecutions to those on the ground."



Carl Whyte, Social… pic.twitter.com/T7SHDzIv7z — Sky News (@SkyNews) June 9, 2026

Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απηύθυναν κατ’ επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόηχο της επίθεσης.

Ένα βίντεο της επίθεσης, με σκληρές εικόνες που προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη, κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κείτεται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει τον λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε τον δράστη χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο.

🚨HORRIFIC ATTEMPTED BEHEADING ON THE STREETS OF BELFAST 😱



Graphic Warning ⚠️



Just after 10:30pm last night on Kinnaird Avenue, North Belfast, a man was slashed and stabbed in a frenzied attack, with the suspect on top of him on the ground repeatedly hacking at his head and… — J Stewart (@triffic_stuff_) June 9, 2026

Ο δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία ανέφερε πως πρόκειται για Σουδανό, αφού αρχικά δήλωσε πως είναι «πιθανώς Σομαλός».

Το θύμα, περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

🛑#BREAKING this is EXCLUSIVE footage from the streets of Belfast as we speak the main steam media is not doing justice on there reporting people are really angry tonight❗️❗️❗️❗️#belfast #uk #news #riot #protest pic.twitter.com/icVwe2IeZL — RTI OSINT (real time intelligence) (@RTI_imtel) June 9, 2026

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας.

Στο ανατολικό Μπέλφαστ, διαδηλωτές κατέλαβαν και πυρπόλησαν λεωφορείο της γραμμής Glider στην οδό Newtownards. Κοντινές κατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχώρησαν στον απεγκλωβισμό οικογένειας από φλεγόμενο σπίτι.

Στην περιοχή Crumlin Road, αρκετές κατοικίες δέχτηκαν επιθέσεις και πυρπολήθηκαν.

🚨BREAKING: Disorder has broken out in Belfast as protests take place across Northern Ireland.



🔥This is the scene in the Crumlin Road area, where a number of nearby roads have been blocked.



It is also understood that a Glider bus was set on fire on the Newtownards Road a short… https://t.co/PlvRxdUtY3 pic.twitter.com/jl59UmXEg9 — Cool FM News (@newsoncool) June 9, 2026

Houses are being burned down in Belfast in response to yesterday's attempted beheading of a man by a Sudanese migrant.



Videos are surfacing of several HMOs (Houses in Multiple Occupation — properties frequently contracted by the UK Home Office to accommodate asylum seekers)… pic.twitter.com/X7kD94nWX9 — Remix News & Views (@RMXnews) June 9, 2026

Ο Γκάβιν Ρόμπινσον, ηγέτης του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος, προέτρεψε τις Αρχές να περιορίσουν την «ανεξέλεγκτη μετανάστευση», ενώ προσωπικότητες κατά της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, και του ηγέτη του Restore Britain, Ρούπερτ Λόου, απαίτησαν λεπτομέρειες για τον δράστη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Τζον Μπάουτσερ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο με πενταετή βίζα που χορηγήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.