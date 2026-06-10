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Νύχτα τρόμου επικράτησε στο Μπέλφαστ μετά την απόπειρα ενός Σουδανού μετανάστη να αποκεφαλίσει έναν άνδρα στη μέση του δρόμου.

Εκατοντάδες διαδηλωτές κατά των μεταναστών πυρπόλησαν αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Ένα κτίριο κοντά στο κέντρο της πόλης πυρπολήθηκε, επίσης, με τους κατοίκους να λένε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στους κάδους απορριμμάτων και στη συνέχεια έριξαν μολότοφ.

Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απηύθυναν κατ’ επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόηχο της επίθεσης.

Ένα βίντεο της επίθεσης, με σκληρές εικόνες που προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη, κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κείτεται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει τον λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε τον δράστη χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο.

Ο δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία ανέφερε πως πρόκειται για Σουδανό, αφού αρχικά δήλωσε πως είναι «πιθανώς Σομαλός».

Το θύμα, περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας.

Στο ανατολικό Μπέλφαστ, διαδηλωτές κατέλαβαν και πυρπόλησαν λεωφορείο της γραμμής Glider στην οδό Newtownards. Κοντινές κατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχώρησαν στον απεγκλωβισμό οικογένειας από φλεγόμενο σπίτι.

Στην περιοχή Crumlin Road, αρκετές κατοικίες δέχτηκαν επιθέσεις και πυρπολήθηκαν.

Ο Γκάβιν Ρόμπινσον, ηγέτης του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος, προέτρεψε τις Αρχές να περιορίσουν την «ανεξέλεγκτη μετανάστευση», ενώ προσωπικότητες κατά της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, και του ηγέτη του Restore Britain, Ρούπερτ Λόου, απαίτησαν λεπτομέρειες για τον δράστη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Τζον Μπάουτσερ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο με πενταετή βίζα που χορηγήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.