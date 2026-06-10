Σοκ και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στο Μπέλφαστ η άγρια επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος ακινητοποιήθηκε στον δρόμο από τον δράστη. Κάτοικοι της περιοχής ταυτοποίησαν το θύμα ως τον Στίβεν Όγκιλβι, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο δράστης, ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας για απόπειρα δολοφονίας και το βράδυ της Τρίτης του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, υπέστη, σύμφωνα με την αστυνομία, «σημαντικά τραύματα» στο πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι λεπτομέρειες της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε στη λεωφόρο Κίναρντ στο βόρειο Μπέλφαστ περίπου στις 10:30 το βράδυ, έγιναν γνωστές μετά τη δημοσιοποίηση σοκαριστικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας να στέκεται πάνω από το αιμόφυρτο θύμα, κρατώντας ένα μαχαίρι στον λαιμό του και έχοντας υψωμένη τη γροθιά του. Καθώς οι παρευρισκόμενοι φώναζαν, ο άνδρας άρχισε να κάνει κινήσεις σαν να πριονίζει, με μάρτυρες να ακούγονται να λένε: «Προσπαθεί να του κόψει το κεφάλι». Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι από το σημείο κατασχέθηκε ένα μαχαίρι κουζίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στίβεν Όγκιλβι κατάγεται από τη Σκωτία και διέμενε στην ίδια πολυκατοικία με τον Σουδανό που κατηγορείται για την επίθεση. Μία γυναίκα δήλωσε στην Daily Mail ότι ο Όγκιλβι θεωρείται ευάλωτο άτομο και ότι ζούσε στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών με τον φερόμενο δράστη. Όπως ανέφερε, κυκλοφορούν πολλές εκδοχές σχετικά με το τι συνέβη, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τον λόγο για τον οποίο δέχτηκε επίθεση.

🇬🇧 The man attacked was identified as Stephen Ogilvie.



Stephen remains in a serious condition in hospital and is being treated for severe injuries to his eye, face and back.



It is thought that Stephen was vulnerable and recently moved into the same block as his attacker. He has… https://t.co/UbfJF94gJh pic.twitter.com/0dMbYzZ2EH — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 10, 2026

Γείτονας του θύματος δήλωσε ότι ο Στίβεν Όγκιλβι ήταν κωφός από το ένα αυτί και ότι το παράθυρό του είχε σπάσει πέρυσι όταν το σπίτι του δέχτηκε επίθεση με τούβλο από τοξικομανή τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο ίδιος γείτονας πρόσθεσε ότι ο Όγκιλβι αντιμετώπιζε ορισμένα προβλήματα, ζούσε μόνος του, αλλά συχνά φιλοξενούσε ανθρώπους στο σπίτι του και επρόκειτο να μεταφερθεί σε άλλο διαμέρισμα κοινωνικής στέγασης στις 15 Ιουνίου.

Ο γείτονας περιέγραψε ότι αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για καβγά μεταξύ δύο ανδρών. Όπως είπε, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν πολύ γρήγορα και στη συνέχεια εμφανίστηκε ένας άνδρας με ραβδί χέρλινγκ για να βοηθήσει. Ανέφερε επίσης ότι δεν γνώριζε αρχικά πως το θύμα ήταν ο Στίβεν Όγκιλβι και το πληροφορήθηκε το επόμενο πρωί, όταν έμαθε ότι η αστυνομία είχε βρεθεί στο διαμέρισμά του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση σημειώθηκε ακριβώς έξω από την είσοδο του διαμερίσματός του και, όπως άκουσε, ο Όγκιλβι παραμένει ζωντανός «μόλις και μετά βίας». Είπε ακόμη ότι ο Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση διέμενε σε άλλο κτίριο του συγκροτήματος και είχε μετακομίσει εκεί μόλις πρόσφατα.

Άλλος κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι είδε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έξω από τις πολυκατοικίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διασώστες μιλούσαν στον Στίβεν Όγκιλβι, καθώς του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και άκουσε να τον αποκαλούν με το όνομά του, ενώ τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο. Ο κάτοικος ανέφερε ότι γνώριζε τον Όγκιλβι από την περιοχή, ότι καταγόταν από τη Σκωτία και ζούσε στις συγκεκριμένες κατοικίες εδώ και αρκετά χρόνια. Τον χαρακτήρισε επίσης ευάλωτο άτομο, σημειώνοντας ότι ορισμένοι γείτονες φρόντιζαν να τον προσέχουν. Πρόσθεσε ότι και ο Σουδανός που συνελήφθη διέμενε στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών και είχε μεταφερθεί εκεί μόλις πριν από περίπου μία εβδομάδα.

Ο αρχηγός της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI), Τζον Μπάουτσερ, δήλωσε ότι ο φερόμενος δράστης πιστεύεται ότι ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και στη συνέχεια στο Δουβλίνο πριν μεταβεί με λεωφορείο στο Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο του 2023. Όπως ανέφερε, υπέβαλε αίτημα ασύλου στην πόλη και του χορηγήθηκε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Ο ηγέτης του DUP και βουλευτής του Ανατολικού Μπέλφαστ, Γκάβιν Ρόμπινσον, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ο ύποπτος βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο με πενταετή βίζα. Στη συνέχεια, το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι στον ύποπτο χορηγήθηκε καθεστώς πρόσφυγα μετά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο και άδεια παραμονής έως το 2028. Σύμφωνα με την PSNI, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Μπέλφαστ.

Ο υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρι Μπεν, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την απάντηση στο «εύλογο ερώτημα» σχετικά με το πώς ο ύποπτος εισήλθε στη χώρα. Από την πλευρά του, ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών, Κρις Φιλπ, χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή» και ζήτησε να δοθούν στη δημοσιότητα όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την εθνικότητα και το μεταναστευτικό καθεστώς του υπόπτου. Υποστήριξε επίσης ότι απαιτείται πλήρης διαφάνεια και ότι, εάν αποδειχτεί πως πρόκειται για παράτυπο μετανάστη, αυτό θα αποτελούσε επιπλέον ένδειξη ότι η έλλειψη ελέγχου των συνόρων θέτει σε κίνδυνο το κοινό.

Τα επεισόδια

Μετά το περιστατικό, το Μπέλφαστ βρέθηκε αντιμέτωπο με εκτεταμένα επεισόδια, καθώς κατοικίες και λεωφορεία πυρπολήθηκαν από διαδηλωτές που αντέδρασαν στο συμβάν, παρά τις εκκλήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων για αυτοσυγκράτηση. Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας της Βόρειας Ιρλανδίας, με κουκουλοφόρους να συγκρούονται με την αστυνομία και αναφορές να κάνουν λόγο για ομάδα ατόμων που έσπαγε πόρτες με σκοπό να «διώξει τους ξένους».

Πυρκαγιές ξέσπασαν σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ και συνέχισαν να καίνε μέχρι τη νύχτα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλαπλά περιστατικά και την αστυνομία να προχωρά σε αποκλεισμούς δρόμων. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την οδό Λέντρικ στο ανατολικό Μπέλφαστ, ενώ βίντεο από το σημείο έδειχναν φλόγες να ξεπηδούν από τουλάχιστον ένα ακίνητο.

Οι εικόνες αυτές ακολούθησαν τον εμπρησμό λεωφορείου Glider στην οδό Νιούταουναρντς, λίγο μετά τη συγκέντρωση πλήθους διαδηλωτών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλήθος έσπρωξε έναν φλεγόμενο κάδο απορριμμάτων προς το όχημα, ενώ φωτογραφίες δείχνουν ότι το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά.

Στην περιοχή Λόουερ Νιούταουναρντς Ρόουντ στο ανατολικό Μπέλφαστ, περίπου 100 κουκουλοφόροι κινήθηκαν κατά μήκος του δρόμου, σπάζοντας πόρτες και παράθυρα και δηλώνοντας ότι «βγάζουν έξω τους ξένους», σύμφωνα με το BBC. Σε ορισμένες περιοχές της πόλης, αστυνομικά οχήματα δέχτηκαν επιθέσεις από διαδηλωτές που εκτόξευαν τούβλα και άλλα αντικείμενα.

Η αναπληρώτρια πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Έμα Λιτλ-Πένγκελι, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως έγραψε: «Ξέρω ότι όλοι έχουν σοκαριστεί από όσα συνέβησαν. Ξέρω ότι πολλοί είναι θυμωμένοι και ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Αυτή είναι μια έκκληση να ενεργήσουμε με απολύτως ειρηνικό τρόπο. Η βία δεν προωθεί κανέναν σκοπό, τον υπονομεύει. Η καταστροφή πραγμάτων μέσα στην ίδια σας την κοινότητα δεν ωφελεί κανέναν. Το να ξεσπά κανείς την οργή του για τις κακές πράξεις ενός ατόμου σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία συμμετοχή είναι απολύτως λανθασμένο».