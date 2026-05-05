Καθώς οι ισραηλινοί περιορισμοί συνεχίζουν να επηρεάζουν την είσοδο αγαθών στη Γάζα, οι ντόπιοι ξυλουργοί καταφεύγουν σε παλέτες και άλλα χρησιμοποιημένα ή περισσευούμενα κομμάτια ξύλου για να φτιάξουν κρεβάτια και τραπέζια σε μια περιοχή που έχει χτυπηθεί σκληρά από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Σε ένα εργαστήριο στη νότια Γάζα, οι ξυλουργοί αποξηλώνουν μεταχειρισμένες παλέτες για να φτιάξουν κρεβάτια, ντουλάπια και ράφια για οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων, καθώς τα κατασκευαστικά υλικά είναι πλέον σπάνια ή απαγορευτικά ακριβά.

Ο Μοχάμεντ Γουάφι, 34 ετών, ξυλουργός στη Χαν Γιούνις, δήλωσε ότι οι παλέτες έγιναν μια από τις λίγες διαθέσιμες πηγές ξύλου όταν περιορισμένος αριθμός φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια άρχισαν να εισέρχονται στη Γάζα.

Η ζήτηση για τις κατασκευές του έχει αυξηθεί καθώς οι άνθρωποι που ζουν σε σκηνές χρειάζονται βασική επίπλωση για να τα βγάλουν πέρα, δήλωσε ο Γουάφι. Ακόμα και τα ανακυκλωμένα έπιπλα έχουν γίνει πιο ακριβά καθώς οι τιμές για βασικά υλικά έχουν εκτοξευθεί.

«Σήμερα ο κόσμος λέει, “Θέλω απλά κάτι για να βγάλω πέρα, κάτι για να μην ακουμπάω τα ρούχα μου στο έδαφος…” κυρίως αυτοί (που ζουν) σε σκηνές», δήλωσε ο Γουάφι, που εργάζεται ως ξυλουργός εδώ και 16 χρόνια.

«Εξαιτίας των αρουραίων και των κατσαρίδων, χρειάζονται μια σκηνή ή ένα κρεβάτι για να μην βρίσκονται στο έδαφος», δήλωσε.

Οι αρουραίοι και τα παράσιτα εξαπλώνονται στους καταυλισμούς σκηνών στη Γάζα, δαγκώνοντας ανθρώπους στον ύπνο τους, καταστρέφοντας ρούχα και προσωπικά αντικείμενα και διαδίδοντας ασθένειες.

Η COGAT, η υπηρεσία του ισραηλινού στρατού που συντονίζει τη βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Το ξύλο είναι ένα κατασκευαστικό υλικό το οποίο το Ισραήλ απαγορεύει να εισέλθει στη Γάζα καθώς θεωρείται ότι μπορεί να έχει διπλή χρήση, για αντικείμενα για τους αμάχους αλλά και για πιθανή στρατιωτική χρήση.

«Κάποτε παίρναμε ένα κιλό καρφιά για 5 σεκέλ (1,70 δολάρια). Σήμερα, ένα κιλό καρφιά κοστίζει περίπου 100 με 130 σεκέλ», δήλωσε ο Γουάφι. Η τιμή των μεντεσέδων και άλλων υλικών επιπλοποιίας έχει επίσης πολλαπλασιαστεί.

Και πάλι, τα έπιπλα που φτιάχνονται από παλέτες παραμένουν πολύ φθηνότερα από τα συμβατικά σετ κρεβατοκάμαρας, που αποτελούνται από ένα κρεβάτι, μια ντουλάπα και μια συρταριέρα, δήλωσε. Ένα σετ από παλέτες πωλείται για 4.000 με 5.000 σεκέλ συγκριτικά με 18.000 σεκέλ για ένα συμβατικό σετ επίπλων.

Οι ελλείψεις σε ρεύμα και ξυλεία έχουν επιβραδύνει την παραγωγή, πρόσθεσε ο ίδιος, με αποτέλεσμα οι ξυλουργοί να μην μπορούν να ορίσουν συγκριμένους χρόνους παράδοσης. Η εκεχειρία στη Γάζα έχει παραβιαστεί κατ’ επανάληψη, με περισσότερους από 830 Παλαιστίνιους και 4 Ισραηλινούς στρατιώτες να χάνουν τη ζωή τους, σύμφωνα με αναφορές, από τότε που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, με βάση τους απολογισμούς των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών.

Το Ισραήλ επικαλείται ανησυχίες ασφαλείας για τους περιορισμούς αυτούς στη Γάζα και η COGAT έχει ήδη δηλώσει ότι καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η βοήθεια φθάνει στη Γάζα και αρνείται ότι περιορίζει τις προμήθειες.

Σε καταυλισμούς με σκηνές κοντά στη Χαν Γιούνις, ο Μοχάμεντ Ταϊσίρ, που ζει σε σκηνή εδώ και δύο χρόνια, δήλωσε ότι κοιμόταν καταγής μέχρι πρόσφατα.

«Το έδαφος είναι καλυμμένο με άμμο και βρώμικο και όπως μπορείτε να δείτε, βρίσκεις τα ρούχα σου γεμάτα άμμο. Υπάρχουν αρουραίοι και ποντίκια», δήλωσε.

«Πονάει η πλάτη σου και πιάνεσαι από το να κοιμάσαι στο έδαφος…τώρα έχουμε ένα κρεβάτι», είπε.