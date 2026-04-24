Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει περίπου 1.100 από τους πυραύλους κρουζ μακράς εμβέλειας που κατασκευάστηκαν για έναν πόλεμο με την Κίνα, αριθμός που πλησιάζει το σύνολο των αποθεμάτων που απομένουν στις ΗΠΑ. Ο στρατός έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 1.000 πυραύλους κρουζ Tomahawk, περίπου 10 φορές τον αριθμό που αγοράζει κάθε χρόνο.

Το Πεντάγωνο χρησιμοποίησε περισσότερους από 1.200 πυραύλους αναχαίτισης Patriot στον πόλεμο, με κόστος άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας, και περισσότερους από 1.000 πυραύλους εδάφους Precision Strike και ATACMS, αφήνοντας τα αποθέματα σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με εσωτερικές εκτιμήσεις του υπουργείου Άμυνας και αξιωματούχους του Κογκρέσου που επικαλούνται οι New York Times.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει εξαντλήσει σημαντικά μεγάλο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού και ανάγκασε το Πεντάγωνο να στείλει εσπευσμένα βόμβες, πυραύλους και άλλο εξοπλισμό στη Μέση Ανατολή από διοικήσεις στην Ασία και την Ευρώπη. Οι μειώσεις έχουν αφήσει αυτές τις περιφερειακές διοικήσεις λιγότερο έτοιμες να αντιμετωπίσουν πιθανούς αντιπάλους όπως η Ρωσία και η Κίνα, και έχουν αναγκάσει τις ΗΠΑ να βρουν τρόπους να αυξήσουν την παραγωγή, όπως λένε αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ και του Κογκρέσου.

Η σύγκρουση ανέδειξε επίσης την υπερβολική εξάρτηση του Πενταγώνου από υπερβολικά ακριβούς πυραύλους και πυρομαχικά, ιδίως από αναχαιτιστικά αεράμυνας, καθώς και τις ανησυχίες σχετικά με το αν η αμυντική βιομηχανία μπορεί να αναπτύξει φθηνότερα όπλα, ειδικά επιθετικά drones, πολύ πιο γρήγορα.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έχει αποκαλύψει πόσα πυρομαχικά χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια των 38 ημερών του πολέμου, πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία πριν από δύο εβδομάδες. Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι χτύπησε περισσότερους από 13.000 στόχους, αλλά αξιωματούχοι λένε ότι ο αριθμός αυτός κρύβει τον τεράστιο αριθμό βομβών και πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν, επειδή τα πολεμικά αεροσκάφη, τα αεροσκάφη επίθεσης και το πυροβολικό συνήθως χτυπούν μεγάλους στόχους πολλές φορές.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αρνήθηκαν να εκτιμήσουν το κόστος της σύγκρουσης μέχρι στιγμής, αλλά δύο ανεξάρτητες ομάδες αναφέρουν ότι το κόστος είναι συγκλονιστικό: μεταξύ 28 και 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή λίγο λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια την ημέρα.

Μόνο τις δύο πρώτες ημέρες, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας στους νομοθέτες, ο στρατός χρησιμοποίησε πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για να αποκαταστήσουν τα παγκόσμια αποθέματα στο προηγούμενο μέγεθός τους, οι ΗΠΑ θα πρέπει να λάβουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το πού θα διατηρήσουν τη στρατιωτική τους ισχύ. «Με τους τρέχοντες ρυθμούς παραγωγής, η ανασύσταση όσων έχουμε καταναλώσει μπορεί να διαρκέσει χρόνια», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο γερουσιαστής, Τζακ Ριντ, από το Ρόουντ Άιλαντ, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν πολλά πυρομαχικά με επαρκή αποθέματα, αλλά ορισμένα κρίσιμα πυρομαχικά για επιθέσεις εδάφους και αντιπυραυλική άμυνα ήταν σε έλλειψη πριν από τον πόλεμο και η έλλειψή τους είναι ακόμη μεγαλύτερη τώρα», δήλωσε ο Μαρκ Φ. Κάνσιαν, συνταξιούχος συνταγματάρχης του Σώματος Πεζοναυτών και ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, το οποίο δημοσίευσε πρόσφατα μια μελέτη που εκτιμά την κατάσταση των βασικών πυρομαχικών.

Η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «ολόκληρη η υπόθεση αυτής της είδησης είναι ψευδής». «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, πλήρως εξοπλισμένο με περισσότερα από αρκετά όπλα και πυρομαχικά, σε αποθέματα τόσο εδώ στην πατρίδα όσο και σε όλο τον κόσμο, ώστε να υπερασπιστούν αποτελεσματικά την πατρίδα και να εκτελέσουν οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση διατάξει ο αρχιστράτηγος», πρόσθεσε.

Ο Σον Πάρνελ, επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, αρνήθηκε να σχολιάσει «οποιεσδήποτε συγκεκριμένες απαιτήσεις σε θέατρα επιχειρήσεων ή να αναλύσει τις παγκόσμιες δυνατότητες των πόρων μας», επικαλούμενος λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί, μεταξύ των οποίων ο γερουσιαστής Μιτς Μακόνελ από το Κεντάκι, πρόεδρος της υποεπιτροπής που χρηματοδοτεί το Πεντάγωνο, έχουν ασκήσει πιέσεις για αύξηση των δαπανών για την παραγωγή πυρομαχικών κατά τη διάρκεια αρκετών κυβερνήσεων. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έχει θέσει αυτόν τον στόχο ως κορυφαία προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Αυτό που κάνει τα πράγματα πιο επικίνδυνα για το Πεντάγωνο, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times, είναι ότι το υπουργείο Άμυνας περιμένει την έγκριση πρόσθετων κονδυλίων από το Κογκρέσο προτού μπορέσει να πληρώσει τους κατασκευαστές όπλων για την αναπλήρωση των εξαντλημένων αμερικανικών αποθεμάτων. Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι είχε εξασφαλίσει επταετείς συμφωνίες με μεγάλους αμυντικούς εργολάβους, συμπεριλαμβανομένης της Lockheed Martin, για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας αμυντικών συστημάτων όπως οι αναχαιτιστές πυραύλων.

Η συμφωνία προέβλεπε τον τετραπλασιασμό της παραγωγής πυρομαχικών ακριβείας και πυραύλων αναχαίτισης THAAD. Από την πλευρά τους, οι κατασκευαστές αμυντικού εξοπλισμού συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν την επέκταση των εργοστασίων τους με αντάλλαγμα την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων παραγγελιών.

Ωστόσο, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν είχε σημειωθεί καμία πρόοδος όσον αφορά την πραγματική έναρξη της αυξημένης παραγωγής, καθώς το Πεντάγωνο προσπαθούσε απεγνωσμένα να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση.

Εντωμεταξύ, ο στρατός χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα αποθέματα όπλων με ταχύ ρυθμό, για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης στον πόλεμο με το Ιράν. Ορισμένα επίπεδα πυρομαχικών μειώνονται ταχύτερα από άλλα.

Το Πεντάγωνο, για παράδειγμα, έχει διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματός του από πυραύλους κρουζ μακράς εμβέλειας με τεχνολογία stealth για τον πόλεμο κατά του Ιράν. Αυτοί οι πύραυλοι, που ονομάζονται Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER), εκτοξεύονται από μαχητικά και βομβαρδιστικά και έχουν εμβέλεια άνω των 600 μιλίων. Έχουν σχεδιαστεί για να διαπερνούν σκληρούς στόχους εκτός της εμβέλειας των εχθρικών αεροπορικών αμυντικών συστημάτων.

Από την έναρξη του πολέμου, ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει περίπου 1.100 πυραύλους JASSM-ER, οι οποίοι κοστίζουν περίπου 1,1 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας, αφήνοντας περίπου 1.500 στα αποθέματα του στρατού, σύμφωνα με εσωτερικές εκτιμήσεις του Πενταγώνου, ενός αξιωματούχου του αμερικανικού στρατού και ενός αξιωματούχου του Κογκρέσου που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές εκτιμήσεις μάχης.

Οι Tomahawk, που κοστίζουν περίπου 3,6 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας, είναι πύραυλοι κρουζ μεγάλου βεληνεκούς που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ από τον πρώτο πόλεμο του Περσικού Κόλπου το 1991. Παραμένουν βασικό πολεμικό υλικό για πιθανές μελλοντικές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης μίας στην Ασία.

«Αν και υπάρχουν επαρκή πυρομαχικά για τη διεξαγωγή αυτού του πολέμου, η υψηλή κατανάλωση Tomahawk και άλλων πυραύλων στην Επιχείρηση Epic Fury δημιουργεί κινδύνους για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε άλλα θέατρα επιχειρήσεων – ιδίως στον Δυτικό Ειρηνικό», κατέληξε μια μελέτη του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, η οποία εκτίμησε ότι τα εναπομείναντα αποθέματα Tomahawk ανέρχονται σε περίπου 3.000 πυραύλους.

Οι πύραυλοι αναχαίτισης Patriot μπορούν να κοστίζουν σχεδόν 4 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Οι ΗΠΑ παρήγαγαν περίπου 600 από αυτούς συνολικά το 2025. Πάνω από 1.200 έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο μέχρι στιγμής, σύμφωνα με εσωτερικές εκτιμήσεις του Πενταγώνου και αξιωματούχων του Κογκρέσου.

Συνολικά, το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής κυμαίνεται μεταξύ 25 και 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα από το American Enterprise Institute και συντάχθηκε από την Elaine McCusker, ανώτερη αξιωματούχο του Πενταγώνου κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ. Η Cancian του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών ανέφερε σε email ότι η ίδια και οι αναλυτές του Κέντρου εκτιμούν το κόστος της σύγκρουσης μέχρι στιγμής σε περίπου 28 δισεκατομμύρια δολάρια.